Véritable succès commercial depuis sa sortie, Resident Evil Requiem vient d'avoir droit à son patch 1.1.1
Seulement la version PS5 Pro et Switch 2 semblent souffrir de downgrade sur certains éléments du jeu(comme un RT apparemment moins convaincant et du stuttering sur Switch 2).
Je vous laisse juge avec les liens ci-dessous
Pour la Switch 2
Pour la PS5 Pro
A priori yavait bcp trop de bruit du au RT sur PS5 Pro, donc ils auraient préféré le désactiver.
A ce demander si des fois c'est pas juste un argument marketing "youhou notre jeu fait du RT" , "achetez le, et aussi la console du moment pr en profiter", mais dans les faits, ça tourne aussi bien et peut être même mieux sans en terme de rendu vu les soucis et de performance ...
Je dis simplement que Capcom a basé une partie de son marketing sur le Ray Tracing avec un embargo pour finalement faire machine arrière et l'enlever. Ce n'est pas Playstation qu'il faut blâmer mais Capcom !!!