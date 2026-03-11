profile
Resident Evil Requiem
4
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
ouroboros4
15
Likes
Likers
ouroboros4
Resident Evil Reqiuem : un patch 1.1.1 problématique sur consoles?
Véritable succès commercial depuis sa sortie, Resident Evil Requiem vient d'avoir droit à son patch 1.1.1

Seulement la version PS5 Pro et Switch 2 semblent souffrir de downgrade sur certains éléments du jeu(comme un RT apparemment moins convaincant et du stuttering sur Switch 2).

Je vous laisse juge avec les liens ci-dessous

Pour la Switch 2

https://x.com/SMetaldave64/status/2031573951013384348


Pour la PS5 Pro

    posted the 03/11/2026 at 09:39 AM by ouroboros4
    comments (8)
    51love posted the 03/11/2026 at 09:58 AM
    J'ai vu ça hier... Ça vaut le coup les mises à jour

    A priori yavait bcp trop de bruit du au RT sur PS5 Pro, donc ils auraient préféré le désactiver.

    A ce demander si des fois c'est pas juste un argument marketing "youhou notre jeu fait du RT" , "achetez le, et aussi la console du moment pr en profiter", mais dans les faits, ça tourne aussi bien et peut être même mieux sans en terme de rendu vu les soucis et de performance ...
    zboubi480 posted the 03/11/2026 at 10:08 AM
    51love le PSSR faisait partie du plan marketing de Capcom pour Résident Evil Requiem.... DF le dit très bien dans sa vidéo : tous les tests et comparatifs sur PS5 Pro ont été faits dans ce sens avec un embargo... voir la vidéo Df à parti de 15 minutes : https://youtu.be/2ugPsJj88os?is=STgmLYEZE2Jb7EZo
    ouroboros4 posted the 03/11/2026 at 10:11 AM
    zboubi480 le PSSR 2.0 est une très bonne technologie. Ce n'est pas parce que Capcom fait une mauvaise mise à jour qui impact d'ailleurs d'autres console que ça en fait quelque chose de mauvais
    zboubi480 posted the 03/11/2026 at 10:12 AM
    Maintenant, je pense que le Ray Tracing proposait des différences à certains endroits spécifiques mais globalement, il y avait peu de différences....la Version 1.1.1 ne gâche absolument pas le jeu
    zboubi480 posted the 03/11/2026 at 10:15 AM
    ouroboros4 je n'ai jamais dit que le PSSR était une mauvaise techno !!
    Je dis simplement que Capcom a basé une partie de son marketing sur le Ray Tracing avec un embargo pour finalement faire machine arrière et l'enlever. Ce n'est pas Playstation qu'il faut blâmer mais Capcom !!!
    ouroboros4 posted the 03/11/2026 at 10:16 AM
    zboubi480 on est d'accord !
    zboubi480 posted the 03/11/2026 at 10:17 AM
    ouroboros4 de plus, jai demandé à plusieurs membres du site qui possèdent la PS5 Pro de donner leur avis sur ce patch 1.1.1 mais aucun retour pour l'instant...
    ouroboros4 posted the 03/11/2026 at 10:23 AM
    zboubi480 je commence tout juste le jeu avec la mise à jour sans le savoir...
