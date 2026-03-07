Actuellement LVL 12 avec donc quelques parties bien cool dans le dos. J'aimerais savoir qui est sur Marathon et surtout qui est chaud pour faire du bon coop. Car le challenge est bon et je sens qu'il faut un équipe solide pour bien progresser dans le jeu.
Bien que pour l'instant, j'ai rencontre des très bon joueurs qui ont bien sauvé l'extraction
Je suis sur PS5pro mais comme il est Crosplay je vous donne mon Bungie TAG Def_San#7629 et mon PSN TAG Def_San si vous voulez me rajouter.
Pour ceux qui hésite encore sur le jeu je vous laisse le trailer de lancement et surtout deux liens pour l'OST qui est superbe dans ce jeu.
Bungie à vraiment fait un jeu solide et bien équilibré entre les différentes classes ou cadres comme c'est expliqué dans le jeu. Aussi, je trouve l'ambiance et ce décors/desing futuriste assez bien foutu. Entre les menu ultra coloré, les perso des Factions très stylés et les biomes entre nature et building Néo-Spacio-Industriel, ça donne bien envie d'avancer dans le jeux car l'ensemble donne un lore coérant.
Enfin sur Steam, il a une notre Très positive de 9.8 ce qui va permettre au jeu de bien progresser sans avoir de bad buzz ou de campagne de review bombing
C'etais une blague...