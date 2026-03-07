profile
Marathon
name : Marathon
platform : PC
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Bungie
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Marathon - Qui court dessus? + OST
Yo mina,

Actuellement LVL 12 avec donc quelques parties bien cool dans le dos. J'aimerais savoir qui est sur Marathon et surtout qui est chaud pour faire du bon coop. Car le challenge est bon et je sens qu'il faut un équipe solide pour bien progresser dans le jeu.
Bien que pour l'instant, j'ai rencontre des très bon joueurs qui ont bien sauvé l'extraction

Je suis sur PS5pro mais comme il est Crosplay je vous donne mon Bungie TAG Def_San#7629 et mon PSN TAG Def_San si vous voulez me rajouter.

Pour ceux qui hésite encore sur le jeu je vous laisse le trailer de lancement et surtout deux liens pour l'OST qui est superbe dans ce jeu.

Bungie à vraiment fait un jeu solide et bien équilibré entre les différentes classes ou cadres comme c'est expliqué dans le jeu. Aussi, je trouve l'ambiance et ce décors/desing futuriste assez bien foutu. Entre les menu ultra coloré, les perso des Factions très stylés et les biomes entre nature et building Néo-Spacio-Industriel, ça donne bien envie d'avancer dans le jeux car l'ensemble donne un lore coérant.

Enfin sur Steam, il a une notre Très positive de 9.8 ce qui va permettre au jeu de bien progresser sans avoir de bad buzz ou de campagne de review bombing



Marathon OST, Vol. I: https://soundtracks.lnk.to/marathonvol1

Marathon OST, Vol. 2: https://soundtracks.lnk.to/marathonvol2
Bungie
    posted the 03/07/2026 at 07:29 AM by zoske
    comments (2)
    thauvinho posted the 03/07/2026 at 08:47 AM
    A voir la suite, mais sur Steam entre hier et avant hier, le jeu a perdu un peu de monde déjà. Va falloir envoyer du lourd dès les premières semaines niveau suivi.
    cyr posted the 03/07/2026 at 08:51 AM
    Je suis pas fan des marathonien quand ça passe a la télé, alors devoir courir en gérant sa barre d'endurance, je trouve ça chiant.








    C'etais une blague...
