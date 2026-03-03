Aujourd'hui, nous avons une nouvelle difficile à vous annoncer. Nous avons pris la décision de fermer définitivement Highguard le 12 mars. Depuis son lancement, plus de 2 millions de joueurs ont rejoint l'univers de Highguard. Vous nous avez fait part de vos commentaires, créé du contenu, et beaucoup d'entre vous ont cru en ce que nous étions en train de construire. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Malgré la passion et le travail acharné de notre équipe, nous n'avons pas réussi à constituer une base de joueurs suffisante pour assurer la pérennité du jeu à long terme. Les serveurs resteront en ligne jusqu'au 12 mars. Nous espérons que vous vous joindrez à nous une dernière fois pour nous montrer votre soutien et profiter de ces derniers matchs exceptionnels tant que nous le pouvons encore.



L'équipe est ravie de publier une dernière mise à jour pour profiter des derniers instants du jeu. Nous ajouterons un nouveau gardien, une nouvelle arme, une progression de niveau de compte et des arbres de compétences ! Les notes de mise à jour complètes seront bientôt disponibles, et nous prévoyons de publier la mise à jour ce soir ou demain matin. De la part de toute l'équipe de Wildlight, merci d'avoir joué, de nous avoir soutenus et d'avoir fait partie de l'histoire de Highguard.