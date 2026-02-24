profile
Wolfenstein II : The New Colossus
name : Wolfenstein II : The New Colossus
platform : PC
editor : Bethesda Softworks
developer : MachineGames
genre : FPS
other versions : Xbox One - PlayStation 4
Après Wolfenstein, Wolfepstein ?
Solarr the PC Master
Plongée dans la vie (restons poli) du loup de la finance, joueur de xbox, raciste - ce qui ajoute un peu de drama - ses partenaires politico-mediatico-financiers, etcetera.

Après Wolfenstein Old Blood, Wolfepstein Gore Blood, sacré jeu que ce serait, Frank. La hype ?

on en fait déjà des documentaires sur cet individu, on en fera un film, alors un jeu video ? glauque le monde du divertissement, n'est-ce pas.

lien : Quoi de mieux que de postuler à MachineGames et de vivre à Uppsala ?
    zekk posted the 02/24/2026 at 12:06 PM
    https://tenor.com/gzg5EOOQbIn.gif
    solarr posted the 02/24/2026 at 12:09 PM
    zekk
    jaysennnin posted the 02/24/2026 at 12:11 PM
    le jeu de mots dans le titre
    solarr posted the 02/24/2026 at 12:23 PM
    jaysennnin
    rocan posted the 02/24/2026 at 01:00 PM
    Et "ine" s'il te plaît, pas "Chtein"
    solarr posted the 02/24/2026 at 01:11 PM
    rocan "ine", le franco-américain... du coup, on ne sait pas par où le prendre
    rocan posted the 02/24/2026 at 01:19 PM
    solarr Et on dit Christein !
