je ne reconnais plus mario kart world
Ça fait un moment que j'avais pas fait une partie de mario kart world. Et je le reconnais plus.

Il y a eu des changements ou ma memoire me joue des tours?
    posted the 02/21/2026 at 08:37 PM by cyr
    comments (4)
    ocyn posted the 02/21/2026 at 08:50 PM
    Ou alors… il est nul et c’est juste le recul qui te le fait enfin réaliser ?
    ducknsexe posted the 02/21/2026 at 08:58 PM
    Des mises a jours mineurs mais les plus gros DLC ne sont pas encore arriver
    wickette posted the 02/21/2026 at 09:14 PM
    Je n'ai pas aimé MKW, après autant d'attentes (2014 MK8 quand même) je m'attendais à VRAIMENT mieux

    Je ne sais pas tu entends quoi par "reconnais pas" mais moi c'est surtout ce mécanisme de saut qui transforme le jeu en navmesh exploit
    suikoden posted the 02/21/2026 at 09:21 PM
    Oui ils ont modifié certains truc qui font qu'ils ya plus d'obstacles ou d'element pendant les courses, notamment les intercourse.
