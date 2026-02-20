C'est pas une blague... je ne comprends pas les simracers qui encensent le jeu, parce que pour moi GT7 par rapport aux autres jeux ne me fait ressentir presque AUCUNE sensations au volant (Fanatec). Alors qu'avec la DualSense, honnêtement c'est terrible, je n'ai jamais ressenti autant de sensations sur un jeu de course avec une manetteDonc d'un côté à la manette qui coûte 70€, c'est génial et de l'autre au volant qui coûte 1000€ c'est plat et chiant au possible... je comprends pas.