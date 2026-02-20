profile
GRAN TURISMO 7 : J'ai plus de sensations à la manette qu'au volant LOL
C'est pas une blague... je ne comprends pas les simracers qui encensent le jeu, parce que pour moi GT7 par rapport aux autres jeux ne me fait ressentir presque AUCUNE sensations au volant (Fanatec). Alors qu'avec la DualSense, honnêtement c'est terrible, je n'ai jamais ressenti autant de sensations sur un jeu de course avec une manette

Donc d'un côté à la manette qui coûte 70€, c'est génial et de l'autre au volant qui coûte 1000€ c'est plat et chiant au possible... je comprends pas.
    posted the 02/20/2026 at 12:16 PM by belmoncul
    comments (7)
    pcverso posted the 02/20/2026 at 12:26 PM
    Gt7 c'est volant et psvr2 pour de pure sensation.
    akinen posted the 02/20/2026 at 12:28 PM
    J’y connais rien, mais j’imagine que ça dépend de la qualité du volant. La dual sense est réputée pour ses vibrations et les gâchettes adaptatives
    soulfull posted the 02/20/2026 at 12:42 PM
    C'est sur Psvr2 que ce jeu devoile tout son potentiel. D'habitude je suis un fan de forza mais force est de constater que Gran Turismo est désormais la réféfence grâce à son mode Vr.
    solarr posted the 02/20/2026 at 01:04 PM
    Plus fun à la manette, (très) à l'ancienne mais tu seras plus lent.
    Tu me diras, dans ton itinéraire d'enfant gâté, tu as le choix, tu as pu tester.

    Ma voiture est plus lente, 2x moins puissante mais je prends plus de pied dans les virages que du start and stop sur une berline de 400 cv.
    kalas28 posted the 02/20/2026 at 01:13 PM
    solarr "Tu me diras, dans ton itinéraire d'enfant gâté, tu as le choix, tu as pu tester."

    c'est quoi ce com de trou de balle?
    vyse posted the 02/20/2026 at 01:38 PM
    kalas28 mdrrr
    idd posted the 02/20/2026 at 01:40 PM
    Braquer et contre-braquer rapidement c'est plus difficile au pad surtout dans les voitures les plus rapides comme le prototyp X20XX, avoir tout l'or au permis S est plus facile au volant par exemple.
