accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
0
❤
Likers
Who likes this ?
name :
Marathon
platform :
Playstation 5
editor :
Sony Interactive Entertainment
developer :
Bungie
genre :
action
other versions :
PC
Xbox Series X
-
read the reviews
add a review
add a press review
profile
4
Likes
Likers
Who likes this ?
raph64
,
tvirus
,
ootaniisensei
,
minx
neptonic
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
91
visites since opening :
322937
neptonic
> blog
all
nouvelle catégorie
MARATHON: Trailer de gameplay "La mort vous attend" (+ aperçu de la VF du jeu)
Lancement le 5 mars !
Le précédent trailer a été uploadé par Playstation France en VF
tags :
1
Like
Who likes this ?
mrponey
posted the 02/17/2026 at 09:08 PM by
neptonic
comments (
15
)
51love
posted
the 02/17/2026 at 09:25 PM
Autant Concord avant sa sortie, je trouvais que le jeu puait vraiment le crash a plein nez tellement ça avait aucune inspiration, meme pas en F2P en plus le bousin...
On les sent venir ces jeux qui arrivent pas à se démarquer, et quand en plus ils sont médiocres...
Autant Marathon, je sais pas s'il va se crasher commercialement parlant, j'espere pas mais même si la mayonnaise ne prend pas, la proposition a une vraie identité, ça a de la gueule.
beppop
posted
the 02/17/2026 at 09:30 PM
Incroyable l'univers putain
On en voit pas souvent des jeux avec une identité pareil WOW
Le gunplay sans surprise a l'air aussi efficace que les précédents jeux Bungie.
Bonne chance pour le lancement en tout cas, j'espère une réussite pour que Sony signe un spinoff solo
bladagun
posted
the 02/17/2026 at 09:45 PM
beppop
pour que Sony veuillent nous pondre encore plus de jeu multi oui
walterwhite
posted
the 02/17/2026 at 09:52 PM
Il va cartonner, la remontada qu’il fera personne l’a vu venir y’a 6 mois
skuldleif
posted
the 02/17/2026 at 09:53 PM
walterwhite
bcps disent qu'il va bider ils n'assument plus visiblement
faut dire que gamekyo est tres mauvais pour flairer le succes d'un gaas etant donner la haine qui leur est voué
beppop
posted
the 02/17/2026 at 10:01 PM
bladagun
Laisse moi rêver
ça serait dommage de ne pas avoir un solo dans un univers pareil. C'est pas impossible en tout cas Bungie était entrain de développer un spinoff à la troisième personne de Destiny avant de devoir l'annuler (Marathon avait besoin de plus de ressource)
skuldleif
posted
the 02/17/2026 at 10:03 PM
ils font une beta ouverte? de quoi essayer
taiko
posted
the 02/17/2026 at 10:04 PM
La DA est folle. Je la trouvais déjà stylé avant.
Dommage que ça soit pas du solo...
walterwhite
posted
the 02/17/2026 at 10:13 PM
skuldleif
Il bidera pas, y’a la DA, le gameplay et les streameurs qui vont assurer la promo
neptonic
posted
the 02/17/2026 at 10:14 PM
skuldleif
Les joueurs du monde entier peuvent participer au test de résistance de Marathon pendant le Server Slam sur PlayStation 5 et d'autres plateformes. Le Server Slam aura lieu du 26 février 2026 à 10 h (heure du Pacifique) au 2 mars 2026 à 10 h (heure du Pacifique). Il inclura toutes les langues prises en charge par Marathon.
Le Server Slam est une introduction au gameplay de Marathon, suffisante pour vous familiariser avec le jeu, mais il y aura encore plus à découvrir lors du lancement.
Pendant le Server Slam, vous pourrez...
skuldleif
posted
the 02/17/2026 at 10:18 PM
neptonic
cool je note
wickette
posted
the 02/17/2026 at 11:19 PM
La D.A. perso il y a du très bons et du beaucoup moins bon pour moi (notamment les armes cubiques/low poly c'est pas possible pour moi, en dirait des nerf guns)
Je ne sais pas si le jeu marchera. Je pense que pas mal de gens le testeront day one, avec un pic relativement gros de joueurs, après tout la commu destiny 2 reste grosse (surtout aux US)....mais c'est un marché très saturé, faut vraiment que le jeu brille et soit conséquent niveau contenu, ils n'auront pas vraiment de secondes chances
tlj
posted
the 02/17/2026 at 11:20 PM
Un vrai mode solo m’aurait beaucoup interessé. La da est très stylé je trouve, ça aurait merité un bon mode histoire
maxx
posted
the 02/17/2026 at 11:23 PM
J'ai toujours trouvé la DA vraiment trop canon. Il y avait des vidéos du lore pendant les précédentes présentations quand il devait sortir en fin d'année et franchement ça envoyait bien! Le problème était apparemment le gameplay et perso aucun moyen de juger sans y toucher mais c'est vrai que j'aurais plus aimé un bon jeu solo (avec pourquoi pas du multi) avec cette DA. A voir si le fait de lavoir repoussé lui aura fait du bien. J'ai pas trop suivi les derniers retours mais en tous cas il y aura l'occasion d'essayer ça a la fin du mois. Wait and see.
guyllan
posted
the 02/17/2026 at 11:35 PM
C'est original visuellement malheureusement je n'accroche pas du tout à cette DA. On a des grands aplats de couleur monochromes, une esthétique "mannequin de crash‑test", le même code de couleurs qui se répète sur les décors, sur les persos, sur leurs armes... ça donne un rendu "prototype" ou "pas fini" au jeu. C'est tellement marqué visuellement que j'ai l'impression que rien ne se détache et que tous les environnements se ressemblent. Mais je me base sur les vidéos de gameplay, si ça se trouve cette sensation est moins prononcée avec le jeu complet.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
On les sent venir ces jeux qui arrivent pas à se démarquer, et quand en plus ils sont médiocres...
Autant Marathon, je sais pas s'il va se crasher commercialement parlant, j'espere pas mais même si la mayonnaise ne prend pas, la proposition a une vraie identité, ça a de la gueule.
On en voit pas souvent des jeux avec une identité pareil WOW
Le gunplay sans surprise a l'air aussi efficace que les précédents jeux Bungie.
Bonne chance pour le lancement en tout cas, j'espère une réussite pour que Sony signe un spinoff solo
faut dire que gamekyo est tres mauvais pour flairer le succes d'un gaas etant donner la haine qui leur est voué
ça serait dommage de ne pas avoir un solo dans un univers pareil. C'est pas impossible en tout cas Bungie était entrain de développer un spinoff à la troisième personne de Destiny avant de devoir l'annuler (Marathon avait besoin de plus de ressource)
Dommage que ça soit pas du solo...
Les joueurs du monde entier peuvent participer au test de résistance de Marathon pendant le Server Slam sur PlayStation 5 et d'autres plateformes. Le Server Slam aura lieu du 26 février 2026 à 10 h (heure du Pacifique) au 2 mars 2026 à 10 h (heure du Pacifique). Il inclura toutes les langues prises en charge par Marathon.
Le Server Slam est une introduction au gameplay de Marathon, suffisante pour vous familiariser avec le jeu, mais il y aura encore plus à découvrir lors du lancement.
Pendant le Server Slam, vous pourrez...
Je ne sais pas si le jeu marchera. Je pense que pas mal de gens le testeront day one, avec un pic relativement gros de joueurs, après tout la commu destiny 2 reste grosse (surtout aux US)....mais c'est un marché très saturé, faut vraiment que le jeu brille et soit conséquent niveau contenu, ils n'auront pas vraiment de secondes chances