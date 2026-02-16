ajouter un titre
Granblue Fantasy Relink : Endless Ragnarok se dévoile


Cygames a mis une petite vidéo de présentation de sa nouvelle extension. Hâte de jouer Beatrix, elle a l'air trop fun à jouer!
    posted the 02/16/2026 at 09:41 AM by lion93
    comments (1)
    51love posted the 02/16/2026 at 09:56 AM
    Tjs pas fait ce JRPG qui m'a l'air bien sympathique, a l'image de Visions of Mana qui était plaisant à parcourir et que j'ai dégusté ya quelques mois

    Ça va être l'occasion de faire le contenu (complet?) d'une seule traite dans sa version définitive

    depuis le temps qu'il est sorti en plus doit bien y avoir quelques mods de confort bien appréciable qui vont atténuer quelques défauts
