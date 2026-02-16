accueil
lion93
> blog
Granblue Fantasy Relink : Endless Ragnarok se dévoile
Cygames a mis une petite vidéo de présentation de sa nouvelle extension. Hâte de jouer Beatrix, elle a l'air trop fun à jouer!
posted the 02/16/2026 at 09:41 AM by
lion93
comments (
1
)
51love
posted
the 02/16/2026 at 09:56 AM
Tjs pas fait ce JRPG qui m'a l'air bien sympathique, a l'image de Visions of Mana qui était plaisant à parcourir et que j'ai dégusté ya quelques mois
Ça va être l'occasion de faire le contenu (complet?) d'une seule traite dans sa version définitive
depuis le temps qu'il est sorti en plus doit bien y avoir quelques mods de confort bien appréciable qui vont atténuer quelques défauts
