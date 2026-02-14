profile
Resident Evil Requiem
3
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
15
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 625
visites since opening : 1340568
ouroboros4 > blog
Resident Evil Requiem : la taille du jeu sur PlayStation 5 est connue
Attendu pour le 27 février, Resident Evil Requiem nous dévoile son poids : 72.88Go pour les consoles PS5/Pro.

A titre d'exemple Resident Evil 4 Remake faisait 58Go sur PS5(hors DLC)
Ce qui fait de lui actuellement le Resident Evil le plus lourd sur PlayStation sans DLC.

Ce qui est largement plus lourd que les 29.3Go de la version Switch 2.




https://x.com/BiohazardFrance/status/2022684004563194226?s=20
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    jenicris, burningcrimson, marchand2sable, boyd
    posted the 02/14/2026 at 05:09 PM by ouroboros4
    comments (9)
    jenicris posted the 02/14/2026 at 05:10 PM
    Pas mal poir un RE
    onsentapedequijesuis posted the 02/14/2026 at 05:15 PM
    La compression Switch 2 est impressionnante
    C'est environ 60% de poids en moins par rapport à la PS5. Joli taf de Capcom ! Ca montrera l'exemple
    ouroboros4 posted the 02/14/2026 at 05:18 PM
    jenicris C'est même énorme
    Après sur PS5 Pro le jeu tournera en 4K 120FPS avec RT c'est peut être aussi pour ça !
    ocyn posted the 02/14/2026 at 05:51 PM
    onsentapedequijesuis Pondre une version en accord avec la puissance de la console, ça aide pour réduire le poids.
    mercure7 posted the 02/14/2026 at 05:53 PM
    ouroboros4 Oui c'est évidemment lié.

    La taille du jeu, c'est surtout, je pense, lié au fait que le jeu sera bien entendu un downgrade conséquent, au vu de la machine : les textures pour un jeu, par exemple, sont bcp moins lourdes en 720p qu'en 4K, etc

    Faudrait voir les perfs du jeu sur Switch 2 vs PS5 pro pour faire une estimation correcte, mais à titre d'exemple :

    100 textures :

    - en 720p → ~200 Mo
    - en 4K → ~1,8 Go

    Un rapport de 1 à 8 donc. Donc ça jouera fortement, sur la taille finale du jeu.
    cyr posted the 02/14/2026 at 05:58 PM
    mercure7 il pese combien star wars outlaw sur ps5?

    Il a beau etre a 20 go sur switch2, franchement on le ressent pas.

    Et bien évidemment, le poids ne veut pas dire grand chose si les lignes de codes ne sont pas optimisé....

    Bien que je doute que capcom a rencodé la version switch2
    mercure7 posted the 02/14/2026 at 06:05 PM
    cyr Oui il y a d'autres paramètres.

    Mais la différence évidente, c'est la plateforme du jeu, et donc la technique derrière (résolution des textures, etc)

    Il se peut aussi que les voix soient "en option" sur Switch 2 (à télécharger en packs, en plus, si on le souhaite) et dispo de base (donc téléchargées directement) sur PS5, ce qui pèse aussi pas mal en général, surtout quand on a du multi5 etc

    A voir, dtf on aura bientôt Digital Foundry pour nous dire ce qu'il en est de la partie technique.
    onsentapedequijesuis posted the 02/15/2026 at 04:55 AM
    ocyn mercure7 C'est sur que la puissance joue, mais je le fait remarquer parce que c'est plus rare qu'on ne le pense.
    Hitman World, Split Fiction ou FF7Remake par exemple font la même taille entre la Switch 2 et la PS5 par exemple.
    elicetheworld posted the 02/15/2026 at 10:28 AM
    Non sérieux 29 pour la switch 2 pouvait le foutre en physique alors .... Bordel
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo