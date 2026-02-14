Attendu pour le 27 février, Resident Evil Requiem nous dévoile son poids : 72.88Go pour les consoles PS5/Pro.
A titre d'exemple Resident Evil 4 Remake faisait 58Go sur PS5(hors DLC)
Ce qui fait de lui actuellement le Resident Evil le plus lourd sur PlayStation sans DLC.
Ce qui est largement plus lourd que les 29.3Go de la version Switch 2.
https://x.com/BiohazardFrance/status/2022684004563194226?s=20
posted the 02/14/2026 at 05:09 PM by ouroboros4
C'est environ 60% de poids en moins par rapport à la PS5. Joli taf de Capcom ! Ca montrera l'exemple
Après sur PS5 Pro le jeu tournera en 4K 120FPS avec RT c'est peut être aussi pour ça !
La taille du jeu, c'est surtout, je pense, lié au fait que le jeu sera bien entendu un downgrade conséquent, au vu de la machine : les textures pour un jeu, par exemple, sont bcp moins lourdes en 720p qu'en 4K, etc
Faudrait voir les perfs du jeu sur Switch 2 vs PS5 pro pour faire une estimation correcte, mais à titre d'exemple :
100 textures :
- en 720p → ~200 Mo
- en 4K → ~1,8 Go
Un rapport de 1 à 8 donc. Donc ça jouera fortement, sur la taille finale du jeu.
Il a beau etre a 20 go sur switch2, franchement on le ressent pas.
Et bien évidemment, le poids ne veut pas dire grand chose si les lignes de codes ne sont pas optimisé....
Bien que je doute que capcom a rencodé la version switch2
Mais la différence évidente, c'est la plateforme du jeu, et donc la technique derrière (résolution des textures, etc)
Il se peut aussi que les voix soient "en option" sur Switch 2 (à télécharger en packs, en plus, si on le souhaite) et dispo de base (donc téléchargées directement) sur PS5, ce qui pèse aussi pas mal en général, surtout quand on a du multi5 etc
A voir, dtf on aura bientôt Digital Foundry pour nous dire ce qu'il en est de la partie technique.
Hitman World, Split Fiction ou FF7Remake par exemple font la même taille entre la Switch 2 et la PS5 par exemple.