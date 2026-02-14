Attendu pour le 27 février, Resident Evil Requiem nous dévoile son poids : 72.88Go pour les consoles PS5/Pro.A titre d'exemple Resident Evil 4 Remake faisait 58Go sur PS5(hors DLC)Ce qui fait de lui actuellement le Resident Evil le plus lourd sur PlayStation sans DLC.Ce qui est largement plus lourd que les 29.3Go de la version Switch 2.https://x.com/BiohazardFrance/status/2022684004563194226?s=20