Alors on y apprends par exemple que les ventes de Sonic sont en-dessous des prévisions voir même décevantes (et c'est peu de le dire) avec juste 1 million à l'échelle mondiale.

ils vont toutefois tenter de renverser la vapeur en soutenant le jeu...DLCs.

Ils espèrent en vendre 1 million supplémentaire.



Je pense qu'ils ont refait la même erreur que contre Mario Wonders... ils devraient à l'avenir essayer d'éviter de sortir en frontal avec un titre Mario. Et surtout noter les critiques des joueurs sur les derniers Mario pour améliorer leur jeu.



Les prochains titres à venir:

VIRTUA FIGHTER Project

Crazy Taxi

Golden Axe

Jet Set Radio

Streets of Rage

ALIEN: ISOLATION



Concernant Rovio, on note une baisse des résultats depuis le rachat.



sinon le vrai truc intéressant Sega a ouvert des magasins Sega de Goodies (à Tokyo et Shanghai)

et va organiser des events à Tokyo en Février (anniversaire Sonic?), à Las Vegas en Mai, à Seoul en Septembre



Bon y'aurait d'autres trucs à dire, le pdf de la réunion est dispo ici:



https://www.segasammy.co.jp/cms/wp-content/uploads/pdf/en/ir/20251107_q2_presentation_with_scripts_e.pdf