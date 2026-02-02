Alors on y apprends par exemple que les ventes de Sonic sont en-dessous des prévisions voir même décevantes (et c'est peu de le dire) avec juste 1 million à l'échelle mondiale.
ils vont toutefois tenter de renverser la vapeur en soutenant le jeu...DLCs.
Ils espèrent en vendre 1 million supplémentaire.
Je pense qu'ils ont refait la même erreur que contre Mario Wonders... ils devraient à l'avenir essayer d'éviter de sortir en frontal avec un titre Mario. Et surtout noter les critiques des joueurs sur les derniers Mario pour améliorer leur jeu.
Les prochains titres à venir:
VIRTUA FIGHTER Project
Crazy Taxi
Golden Axe
Jet Set Radio
Streets of Rage
ALIEN: ISOLATION
Concernant Rovio, on note une baisse des résultats depuis le rachat.
sinon le vrai truc intéressant Sega a ouvert des magasins Sega de Goodies (à Tokyo et Shanghai)
et va organiser des events à Tokyo en Février (anniversaire Sonic?), à Las Vegas en Mai, à Seoul en Septembre
Bon y'aurait d'autres trucs à dire, le pdf de la réunion est dispo ici:
https://www.segasammy.co.jp/cms/wp-content/uploads/pdf/en/ir/20251107_q2_presentation_with_scripts_e.pdf
posted the 02/02/2026 at 04:17 PM by newtechnix
Faut pas placer la barre trop haute quand en face il y a un poids lourd dans le genre
ALIEN: ISOLATION"
Tu veux parler de sa suite à venir surement ? J'attend surtout VIRTUA FIGHTER Project, pour ca que je n'achete pas le 5 actuellement. Il y aura aussi d'autres YAKUZA
Perso c'est toujours sans moi, j'aime bien les jeux de kart mais quand je joue à un jeu Sonic, c'est pour voir Sonic dedans, pas pour être pollué par des licences que je n'affectionne pas.
J'imagine que le boss de Sega espérait:
1 million au USA, 1 million en Europe et 500 000 dans le reste du monde.
En fait tout est relatif et fonction du budget investis et du niveau de popularité de la licence.
On rajoutera le niveau de concurrence en face...on peut pas dire 2024 ou 2025 a vu énormément de AAA...le soucis c'est qu'ils avaient Mario Kart Worlds en face qui était fortement attendu et surtout qui a été "offert" en bundle pour le lancement de la Switch 2.
Plus le budget ( développement, Marketing et communication ) est important et plus tu t'attends à un niveau important des ventes.
Je vais une comparaison dans le cinéma:
Avatar 3 avait un budget de 350 millions de dollars...derrière ils s'attendent à un score au moins identique qu'Avatar 2 voir plus.
Et il aura fallut 8 ans et 3 mois entre le début du tournage et sa sortie en salle
en comparaison
le film "La femme de ménage" aura couté des cacahouètes et avait des espoirs de succès assez bas....au final juste 11 mois de tournages jusqu'à sa sortie (et même peut-être moins)