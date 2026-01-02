accueil
name :
Metroid Prime 4 Beyond
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Retro Studios
genre :
FPS
other versions :
Switch
Switch 2
-
ouroboros4
ouroboros4
> blog
[Rumeur] Un film Metroid en développement ?
C'est en tout cas ce que prétend DanielRPK, une personne généralement fiable dans le monde du cinéma.
https://x.com/i/status/2017592766507696350
posted the 02/01/2026 at 12:46 AM by ouroboros4
ouroboros4
comments (
2
)
jeanouillz
posted
the 02/01/2026 at 12:54 AM
Ah parce que Metroid Prime 4 c'était pas déjà un film tellement c'était linéaire de ouf ?
altendorf
posted
the 02/01/2026 at 02:44 AM
Oui bon DanielRPK...
