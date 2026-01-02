profile
Metroid Prime 4 Beyond
10
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
15
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 607
visites since opening : 1299255
ouroboros4 > blog
[Rumeur] Un film Metroid en développement ?



C'est en tout cas ce que prétend DanielRPK, une personne généralement fiable dans le monde du cinéma.


https://x.com/i/status/2017592766507696350
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/01/2026 at 12:46 AM by ouroboros4
    comments (2)
    jeanouillz posted the 02/01/2026 at 12:54 AM
    Ah parce que Metroid Prime 4 c'était pas déjà un film tellement c'était linéaire de ouf ?
    altendorf posted the 02/01/2026 at 02:44 AM
    Oui bon DanielRPK...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo