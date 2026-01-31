L'IA de Google, Genie 3, a fait d'énorme progrès dans la création de mondes jouables à partir d'un prompt ou d'une image. Ça m’impressionne est à la fois m'inquiète sur l'évolution du jeu vidéo dans les années à venir, le marché risque d'être inondé de jeux génériques créés en quelques clics par des opportunistes.