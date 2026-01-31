profile
dabaz > blog
Cette IA révolutionne la création de mondes jouables
L'IA de Google, Genie 3, a fait d'énorme progrès dans la création de mondes jouables à partir d'un prompt ou d'une image. Ça m’impressionne est à la fois m'inquiète sur l'évolution du jeu vidéo dans les années à venir, le marché risque d'être inondé de jeux génériques créés en quelques clics par des opportunistes.





















    posted the 01/31/2026 at 11:48 AM by dabaz
    comments (13)
    kratoszeus posted the 01/31/2026 at 12:06 PM
    C'est limité a une minute. Cela montre que c'est ultra consommateur de resources GPU cpu etc. Et que la persistance du monde en mémoire n'est que d une minute..ça reste encore vraiment très limité.
    ouken posted the 01/31/2026 at 12:09 PM
    Whaou impressionnant
    tripy73 posted the 01/31/2026 at 12:32 PM
    De la bonne grosse merde inexploitable pour créer un véritable jeu, ultra limitée et qui en plus demande de payer un abonnement hors de prix...

    Cet exemple d’un pseudo Dark Soul est très parlant quant au résultat pondu par cette IA générative qui ne fait que de l'assemblage basique.

    Sans parler des futurs procès qu'ils vont se taper à exploiter des éléments protégés par les droits d'auteurs. En tout cas bien drôle de voir la réaction des investisseurs qui ne comprennent rien à la création de jeux vidéo et qui se sont empressé de revendre leurs actions des éditeurs de JV

    kratoszeus : c'est ça, d'ailleurs étant donné que la connerie humaine n’a apparemment aucune limite, des abrutis ont créé le 1er réseau social à destination des bots/agents AI pour qu’ils puissent discuter entre eux... Niveau gaspillage de ressources on atteint des niveaux stratosphérique, mais surtout n'oubliez pas d'éteindre les appareils en veille ça va sauver la planète
    altendorf posted the 01/31/2026 at 12:50 PM
    tripy73
    pharrell posted the 01/31/2026 at 01:06 PM
    Évidemment aujourd’hui c’est limite et pas ouf… mais dans un avenir très proche l’histoire ne sera pas la même !

    À voir comment le grand public sera réceptif… ou non…
    tripy73 posted the 01/31/2026 at 01:31 PM
    pharrell : les belles promesses ont les connais et la bulle de l’IA ne fait qu’enfler avec des milliards injectés et risque d'éclater quand les investisseurs comprendront (ils commencent déjà) que le LLM n'est pas la technologie miracle qui vendue comme permettant d'atteindre l’IA générale.

    Et concernant le développement de jeux via Génie, il suffit de connaître un minimum la programmation de mécanique de gameplay, pour comprendre que ce ne sera jamais utilisable dans la création d'un jeu complet et avec plusieurs mécaniques de gameplay complexes.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 01:32 PM
    pharrell Il suffit de voir l'evolution de will smith mangant des spaghety...
    https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/a9ywB0K_460svav1.mp4
    masharu posted the 01/31/2026 at 03:30 PM
    Ça bave ça bave mais niveau utilité on est loin du compte.

    Tout ça c'est pour investir moins d'argent, payer moins d'employés et de prestataires et pisser sur le coté créatif, les artistes, les compositeurs, les designers, les modélisateurs.

    Soit les gens s'en convienne de l'aseptisation du jeu vidéo à l'avenir, soit tout cela éclatera et au pire finira marginal comme les NFT.
    sonilka posted the 01/31/2026 at 04:13 PM
    le marché risque d'être inondé de jeux génériques créés en quelques clics par des opportunistes.

    C'est deja le cas. En atteste l'énorme liste de jeux référencés chaque années sur Steam. Les 3/4 sont des trucs lambdas sans interêt. Y en aura juste encore plus. Mais il y aura quand meme un bon coté à tout ca : ceux qui n'emprunteront pas cette voie devraient pouvoir tirer leur épingle du jeu.
    jackfrost posted the 01/31/2026 at 04:54 PM
    Très fluide
    apollokami posted the 01/31/2026 at 04:58 PM
    C'est quand même impressionnant pour un début. D'ici qu'un jeu entier puisse être généré en local par contre...
    naoshige11 posted the 01/31/2026 at 06:31 PM
    Moi y'a quand même un truc que je me demande.
    Est-ce que ça peut être utilisé comme "grosse base" pour gagner du temps et être peaufiné à la main avec des assets crée de façon plus traditionnel et injecté dans le modèle, y insérer des cinématique, de l'interaction, bref faire un JV quoi.

    En l'état ça sert à la limite à faire du prototypage rapide mais c'est tout. Le monde est générer continuellement de façon aléatoire (ça se voit d'ailleurs sur la troisième vidéo, quand la caméra tourne) sans aucun sens, y'a aucune interaction, pas de vie, c'est lent, c'est pas demain la veille que ça va vraiment servir dans la création d'un JV.

    Pour avoir déjà pas mal utilisé l'IA générative d'image pour faire des premiers sketch plus représentatif qu'un simple dessin sur un bout de papier, c'est difficilement exploitable vu que tu peut quasi pas changer juste un truc (genre la texture, la couleur ou juste une partie du modèle), l'IA va systématiquement te foutre un bordel à un endroit que tu souhaite pas, et dans ce cas avec Genie j'ai l'impression que c'est exactement la même chose.

    Ca fait un effet wouaw mais pas du tout utilisable dans un cadre pro.
    dabaz posted the 01/31/2026 at 07:38 PM
    kratoszeus C'est très limité mais ça permet de comparer l'évolution par rapport à la version précédente. Le terme " révolutionne " dans le titre de l'article est à nuancer.
