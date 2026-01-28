profile
Banjo-Kazooie : un portage PC en 4K et 120 FPS
Véritable classique de la Nintendo 64, Banjo-Kazooie demeure une référence incontournable du jeu de plateforme 3D. Près de 30 ans après sa sortie, le titre de Rare s’offre aujourd’hui une seconde jeunesse sur PC grâce à un ambitieux projet communautaire : Banjo: Recompiled.



Reposant sur une rétro-ingénierie complète du code original, ce portage non officiel propose une version techniquement modernisée du jeu, bien au-delà de ce que permettait la console d’époque. Les joueurs peuvent ainsi profiter d’une fluidité pouvant atteindre 120 images par seconde (FPS), d’un affichage 4K, du support des écrans ultra-larges, d’une double caméra analogique, ainsi que de temps de chargement quasi instantanés.

Autre atout majeur : la compatibilité avec les mods. La communauté peut ainsi enrichir l’expérience avec des améliorations visuelles, des ajustements de gameplay, voire du contenu inédit, prolongeant encore la longévité du jeu.

D’autres classiques Nintendo 64 déjà portés sur PC

Banjo-Kazooie n’est toutefois pas un cas isolé. Ces dernières années, plusieurs autres titres emblématiques de la Nintendo 64 ont bénéficié de portages PC réalisés par des fans passionnés. C’est notamment le cas de Star Fox 64, Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time et The Legend of Zelda: Majora’s Mask, tous modernisés avec des performances accrues et de nouvelles options techniques.
GJ - https://www.generationjeu.com/banjo-kazooie-un-portage-pc-en-4k-et-120-fps-rendu-possible-par-les-fans/
    tags : pc rareware banjo-kazooie banjo recompiled
    reza, marcelpatulacci
    posted the 01/28/2026 at 05:00 PM by tefnut
    comments (13)
    hypermario posted the 01/28/2026 at 05:04 PM
    Perso j'aime le feeling retro, donc tous ces emulateurs qui lisse les pixels ou autre, c'est pas trop mon kiff.. meme si je dois me tapé en 15fps, c'est le gout du vrai !
    reza posted the 01/28/2026 at 05:21 PM
    Testé et approuvé.
    Le phénomène de la recompilation est le bien.
    Goemon 64, Mario 64 et donc Banjo en 4k/120ims c'est un grand plaisir.

    De plus, ce type de travail se retrouve sur Xbox360 (Sonic Unleashed est incroyable sur PC https://www.youtube.com/watch?v=TJreGbVPDx0 et on croise les doigts pour les PGR), Gamecube (ça démarre) et on devrait trouver de la PS2 bientôt.

    On vit une belle époque pour retrouver des jeux d’antan dans des qualités maximales sans pour autant se servir d'émulateurs.
    reza posted the 01/28/2026 at 05:23 PM
    La PS2 arrive :
    https://www.youtube.com/watch?v=4DVpn1nWxCI
    micheljackson posted the 01/28/2026 at 05:41 PM
    hypermario
    Autant je préfère jouer aux jeux 2D sur un CRT parce que c'est plus beau et plus fluide (pas de motion blur) que sur n'importe quel écran hd quelle que soit le filtre ou le scaler (j'ai tout testé, même le RetroTink hors de prix), mais tous les jeux 3D de la n64 faut pas pousser, ils étaient visuellement dégueulasses sur leur support original, entre le brouillard et les 15fps...

    Alors oui le 120fps et la 4K dénaturent les jeux.

    Mais il y a un solution : jouer sur le hardware original et un crt avec une cartouche EverDrive-64 X7 et de patcher les jeux en 60fps et no-AA
    5120x2880 posted the 01/28/2026 at 05:58 PM
    hypermario C'est pas un émulateur, c'est le jeu natif sans la concession/limite matériel de l'époque (donc le vrai, pas la version PAL 17% plus lente que l'originale que t'as faite à l'époque), que tu peux jouer en 240p à 15fps si tu veux, en gros c'est le jeu pure, en gros les conneries de lissage, brouillard et autre c'est plutôt ce que tu vas retrouver sur le jeu d'origine.

    reza Il y a déjà les Jak depuis un petit moment si jamais

    micheljackson Je connaissais pas le RetroTink, je trouve que ça fait moins bien que des shaders (ça ne semble même pas simuler le halo/glow/halation), mais sinon oui, tu branches le PC sur un CRT et basta.
    micheljackson posted the 01/28/2026 at 06:05 PM
    5120x2880
    "tu branches le PC sur un CRT et basta"
    Bof c'est chiant à faire, faut une vieille AMD avec port VGA et des drivers adaptés, franchement, rien ne vaut le hardware d'origine et des roms patchées sur les Everdrive de Krikzz.
    micheljackson posted the 01/28/2026 at 06:08 PM
    5120x2880
    Le problème c'est que peu importe la qualité des shaders et des filtres, sur nos télés modernes il y a du motion blur et il n'y a pas le balayage 15khz.
    Faudra attendre que les futurs OLED à "1000Hz" sortent et là ça sera génial avec un scaler.
    lafibre posted the 01/28/2026 at 06:11 PM
    Bof, je préfère jouer dans son jus avec un filtre qui va bien.
    tefnut posted the 01/28/2026 at 06:12 PM
    reza Ouais, bien hâte de voir ce qui suivra!
    micheljackson posted the 01/28/2026 at 06:14 PM
    5120x2880
    Par contre un truc qui est pas mal avec le Retrotink, c'est qu'on peut faire "l'inverse", en gros jouer à un jeu moderne "pixellisé" sur une télé à tube.
    5120x2880 posted the 01/28/2026 at 06:17 PM
    micheljackson Bah non tu prends un convertisseur, ce sera 100 fois moins chiant et cher que de te procurer une console, des trucs de patch, un adaptateur pour mettre une bonne manette etc.

    Et j'ai pas dis que les shaders c'était mieux qu'une TV CRT mais que c'était mieux que ton RetroTink qui ne simule même pas le halation d'un CRT, qui est tout aussi important que les scanlines d'ailleurs.
    hypermario posted the 01/28/2026 at 08:29 PM
    micheljackson
    Mais il y a un solution : jouer sur le hardware original et un crt avec une cartouche EverDrive-64 X7 et de patcher les jeux en 60fps et no-AA

    En effet ca a l'air bien comme ca.
    rogeraf posted the 01/29/2026 at 10:44 AM
    J'avais pas hyper aimé le jeu sur N64 et sa suite, le coté caverne etc. C'etait moins enchanteur que mario 64 ... Diddy Kong Racing par contre, quesque j'ai pu jouer a ce jeu !
