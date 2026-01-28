Véritable classique de la Nintendo 64, Banjo-Kazooie demeure une référence incontournable du jeu de plateforme 3D. Près de 30 ans après sa sortie, le titre de Rare s’offre aujourd’hui une seconde jeunesse sur PC grâce à un ambitieux projet communautaire : Banjo: Recompiled.
Reposant sur une rétro-ingénierie complète du code original, ce portage non officiel propose une version techniquement modernisée du jeu, bien au-delà de ce que permettait la console d’époque. Les joueurs peuvent ainsi profiter d’une fluidité pouvant atteindre 120 images par seconde (FPS), d’un affichage 4K, du support des écrans ultra-larges, d’une double caméra analogique, ainsi que de temps de chargement quasi instantanés.
Autre atout majeur : la compatibilité avec les mods. La communauté peut ainsi enrichir l’expérience avec des améliorations visuelles, des ajustements de gameplay, voire du contenu inédit, prolongeant encore la longévité du jeu.
D’autres classiques Nintendo 64 déjà portés sur PC
Banjo-Kazooie n’est toutefois pas un cas isolé. Ces dernières années, plusieurs autres titres emblématiques de la Nintendo 64 ont bénéficié de portages PC réalisés par des fans passionnés. C’est notamment le cas de Star Fox 64, Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time et The Legend of Zelda: Majora’s Mask, tous modernisés avec des performances accrues et de nouvelles options techniques.
Le phénomène de la recompilation est le bien.
Goemon 64, Mario 64 et donc Banjo en 4k/120ims c'est un grand plaisir.
De plus, ce type de travail se retrouve sur Xbox360 (Sonic Unleashed est incroyable sur PC https://www.youtube.com/watch?v=TJreGbVPDx0 et on croise les doigts pour les PGR), Gamecube (ça démarre) et on devrait trouver de la PS2 bientôt.
On vit une belle époque pour retrouver des jeux d’antan dans des qualités maximales sans pour autant se servir d'émulateurs.
https://www.youtube.com/watch?v=4DVpn1nWxCI
Autant je préfère jouer aux jeux 2D sur un CRT parce que c'est plus beau et plus fluide (pas de motion blur) que sur n'importe quel écran hd quelle que soit le filtre ou le scaler (j'ai tout testé, même le RetroTink hors de prix), mais tous les jeux 3D de la n64 faut pas pousser, ils étaient visuellement dégueulasses sur leur support original, entre le brouillard et les 15fps...
Alors oui le 120fps et la 4K dénaturent les jeux.
Mais il y a un solution : jouer sur le hardware original et un crt avec une cartouche EverDrive-64 X7 et de patcher les jeux en 60fps et no-AA
reza Il y a déjà les Jak depuis un petit moment si jamais
micheljackson Je connaissais pas le RetroTink, je trouve que ça fait moins bien que des shaders (ça ne semble même pas simuler le halo/glow/halation), mais sinon oui, tu branches le PC sur un CRT et basta.
"tu branches le PC sur un CRT et basta"
Bof c'est chiant à faire, faut une vieille AMD avec port VGA et des drivers adaptés, franchement, rien ne vaut le hardware d'origine et des roms patchées sur les Everdrive de Krikzz.
Le problème c'est que peu importe la qualité des shaders et des filtres, sur nos télés modernes il y a du motion blur et il n'y a pas le balayage 15khz.
Faudra attendre que les futurs OLED à "1000Hz" sortent et là ça sera génial avec un scaler.
Par contre un truc qui est pas mal avec le Retrotink, c'est qu'on peut faire "l'inverse", en gros jouer à un jeu moderne "pixellisé" sur une télé à tube.
Et j'ai pas dis que les shaders c'était mieux qu'une TV CRT mais que c'était mieux que ton RetroTink qui ne simule même pas le halation d'un CRT, qui est tout aussi important que les scanlines d'ailleurs.
En effet ca a l'air bien comme ca.