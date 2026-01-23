Dans cet article, nous aller repasser en vue chaque génération de console, et les classer en fonction de leur quantité de jeux de qualité. Portable / Salon / Hybride, peu importe la qualité d'image, nous ce qu'on veut, c'est les jeux.



Remarque importante pour les rageux qui croient connaitre le jv mieux que les spécialistes : Pour éviter toute ambiguïté, les générations choisies pour chaque console ont été déterminées à partir de Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_consoles_de_jeux_vid%C3%A9o)



1e génération : Magnavox Odyssey

On va pas se mentir, on n'a pas vraiment connu cette génération. Mais tout le monde dit que c'est la meilleure console, donc on les croit.



2e génération : Atari 2600

Avant que Nintendo ne sauve le jeu vidéo, on a eu une génération qui clonait tout ce qui sortait. Et en général, ce qui sortait de mieux, c'était sur Atari (Space Invader, Pitfall, Adventure, Asteroids, Pac Man, etc).

2) IntelleVision

3) ColecoVision



3e génération : NES

Encore une génération où le consensus est global. La NES et son "quality seal of Nintendo" ont permis le lancement de licences toujours d'actualité aujourd'hui (Mario, Zelda, Metroid, Dragon Quest, Final Fantasy, etc)

2) Master System

3) Comodore 64



4e génération : Super NES

C'est la génération où la guerre des consoles a été créée. Entre la Magadrive et la SNES, ça a été très dur de trancher, mais au final, on se souvient sans doute un petit peu plus des jeux SNES (Zelda 3, Mario World, Super Metroid, Chrono Trigger, FF6, etc).

2) Megadrive

3) GameBoy

4) PC-Engine

5) Neo Geo



5e génération : PSX

La génération qui amena la 3D. Et dans ce domaine, tout le monde se souvient de "la puissance de la Playstation". Bien-sûr, la qualité était également ailleurs (Mario 64, Zelda OoT, etc), mais la quantité était inégalable sur PS1 (MGS, Resident Evil, FF7, Gran Turismo, Crash Bandicoot, etc)

2) N64

3) Saturn

4) GameBoy Color

5) 3DO



6e génération : PS2

Jamais on n'a vu une génération autant dominée. La PS2, c'est selon la majorité la meilleure ludothèque de tous les temps (ça devient impossible d'en choisir quelques uns à mettre en avant tellement il y en a). Une console capable à elle seule de tuer un constructeur (Sega), d'en mettre un autre quasi au fond du trou (Nintendo), et d'empêcher le géant de l'informatique (Microsoft) d'imposer sa nouvelle marque.

2) Dreamcast

3) GameCube

4) GameBoy Advance

5) XBox



7e génération : XBox 360

C'est la génération HD. Ou celle du motion gaming, vous choisissez. Perso, je retiens surtout la première définition, car les jeux y étaient au final bien plus nombreux en qualité. Et c'est là qu'a été défini tous les codes qui sont encore en application aujourd'hui (démocratisation du online, succès, codes du jv AAA, indés, etc). Et à ce petit jeu là, difficile de faire mieux que la xbox 360, qui avait tout compris avant tout le monde (superior version!!). Meme si la PS3 est bien revenue en fin de vie.

2) PS3

3) DS

4) PSP

5) Wii



8e génération : PS4

Peut-être la génération de la maturité... Et le début du déclin du jeu vidéo à mes yeux. Un classicisme mortel dans la plupart des AAA qui ne prennent désormais plus de risques (car ils coutent 200M à produire). C'est uniquement dans la scène indé que les gamers confirmés en recherche de nouvelles expériences trouveront du plaisir. Par défaut, il faut mettre la PS4 vainqueur. Mais honnêtement, c'est plus un choix de la raison qu'un choix du coeur, car désormais, le meilleur du jv est sur PC (master race).

2) Switch

3) XBox one

4) 3DS

5) Vita



9e génération : PS5

Une génération dans la continuité de la précédente, sans réelle nouveauté. A se demander pourquoi il y a une nouvelle génération vu que la plupart des jeux sont cross gen désormais. Il est encore tôt pour déclarer un vainqueur (en vrai, c'est toujours le PC), mais actuellement, c'est la PS5. A voir si si la Switch 2 parvient à attirer durablement les éditeurs tiers sur le long terme (je commence à y croire).

2) XBox Series

3) Switch 2