evasnake > blog
[TOP] Meilleures ludothèques de chaque génération de console
Dans cet article, nous aller repasser en vue chaque génération de console, et les classer en fonction de leur quantité de jeux de qualité. Portable / Salon / Hybride, peu importe la qualité d'image, nous ce qu'on veut, c'est les jeux.

Remarque importante pour les rageux qui croient connaitre le jv mieux que les spécialistes : Pour éviter toute ambiguïté, les générations choisies pour chaque console ont été déterminées à partir de Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_consoles_de_jeux_vid%C3%A9o)

1e génération : Magnavox Odyssey
On va pas se mentir, on n'a pas vraiment connu cette génération. Mais tout le monde dit que c'est la meilleure console, donc on les croit.

2e génération : Atari 2600
Avant que Nintendo ne sauve le jeu vidéo, on a eu une génération qui clonait tout ce qui sortait. Et en général, ce qui sortait de mieux, c'était sur Atari (Space Invader, Pitfall, Adventure, Asteroids, Pac Man, etc).
2) IntelleVision
3) ColecoVision

3e génération : NES
Encore une génération où le consensus est global. La NES et son "quality seal of Nintendo" ont permis le lancement de licences toujours d'actualité aujourd'hui (Mario, Zelda, Metroid, Dragon Quest, Final Fantasy, etc)
2) Master System
3) Comodore 64

4e génération : Super NES
C'est la génération où la guerre des consoles a été créée. Entre la Magadrive et la SNES, ça a été très dur de trancher, mais au final, on se souvient sans doute un petit peu plus des jeux SNES (Zelda 3, Mario World, Super Metroid, Chrono Trigger, FF6, etc).
2) Megadrive
3) GameBoy
4) PC-Engine
5) Neo Geo

5e génération : PSX
La génération qui amena la 3D. Et dans ce domaine, tout le monde se souvient de "la puissance de la Playstation". Bien-sûr, la qualité était également ailleurs (Mario 64, Zelda OoT, etc), mais la quantité était inégalable sur PS1 (MGS, Resident Evil, FF7, Gran Turismo, Crash Bandicoot, etc)
2) N64
3) Saturn
4) GameBoy Color
5) 3DO

6e génération : PS2
Jamais on n'a vu une génération autant dominée. La PS2, c'est selon la majorité la meilleure ludothèque de tous les temps (ça devient impossible d'en choisir quelques uns à mettre en avant tellement il y en a). Une console capable à elle seule de tuer un constructeur (Sega), d'en mettre un autre quasi au fond du trou (Nintendo), et d'empêcher le géant de l'informatique (Microsoft) d'imposer sa nouvelle marque.
2) Dreamcast
3) GameCube
4) GameBoy Advance
5) XBox

7e génération : XBox 360
C'est la génération HD. Ou celle du motion gaming, vous choisissez. Perso, je retiens surtout la première définition, car les jeux y étaient au final bien plus nombreux en qualité. Et c'est là qu'a été défini tous les codes qui sont encore en application aujourd'hui (démocratisation du online, succès, codes du jv AAA, indés, etc). Et à ce petit jeu là, difficile de faire mieux que la xbox 360, qui avait tout compris avant tout le monde (superior version!!). Meme si la PS3 est bien revenue en fin de vie.
2) PS3
3) DS
4) PSP
5) Wii

8e génération : PS4
Peut-être la génération de la maturité... Et le début du déclin du jeu vidéo à mes yeux. Un classicisme mortel dans la plupart des AAA qui ne prennent désormais plus de risques (car ils coutent 200M à produire). C'est uniquement dans la scène indé que les gamers confirmés en recherche de nouvelles expériences trouveront du plaisir. Par défaut, il faut mettre la PS4 vainqueur. Mais honnêtement, c'est plus un choix de la raison qu'un choix du coeur, car désormais, le meilleur du jv est sur PC (master race).
2) Switch
3) XBox one
4) 3DS
5) Vita

9e génération : PS5
Une génération dans la continuité de la précédente, sans réelle nouveauté. A se demander pourquoi il y a une nouvelle génération vu que la plupart des jeux sont cross gen désormais. Il est encore tôt pour déclarer un vainqueur (en vrai, c'est toujours le PC), mais actuellement, c'est la PS5. A voir si si la Switch 2 parvient à attirer durablement les éditeurs tiers sur le long terme (je commence à y croire).
2) XBox Series
3) Switch 2
    legato
    posted the 01/23/2026 at 10:28 AM
    comments
    legato posted the 01/23/2026 at 11:24 AM
    Bon top de la génération 3 à 9 1/2 Franchement j'étais petit et je trouvais deja que c'était crados tu ne reconnais quasiment pas le jeu à l'écran par rapport à l'illustration de la boîte sur la 1er mais l'essentiel est là l'amusement.
    pour la génération 6 je n'aurais pas mis la Xbox aussi bas, elle avait de réelles atouts. La GBA bon elle était sympathique mais trop peut exploité.
    balf posted the 01/23/2026 at 11:27 AM
    Normalement la PS2 est à la premiere place de la 8eme génération aussi, tellement ils ont remaké sa ludotheque
    adamjensen posted the 01/23/2026 at 11:36 AM
    D'accord pour la Génération, 3, 5, 6, 7.
    Après je suis devenu un Joueur PC.
    Même si je possède quand même une PS4 Pro et une PS5.
    jenicris posted the 01/23/2026 at 11:36 AM
    C'est un classement objectif. Je suis pas d'accord sur tout, mais globalement il est réaliste.
    ducknsexe posted the 01/23/2026 at 11:38 AM
    Faudrait éjecter la 9 generation qui est en cours. Vu que cest la plus faibles des generation actuellement. Mais ca peut changer.
    gamerdome posted the 01/23/2026 at 11:51 AM
    Et la Wii U elle est où ? On passe de la Wii à la Switch, mais on a la Wii U entre les deux.
    mooplol posted the 01/23/2026 at 11:59 AM
    Depuis la ps1, sony n'a eu comme veritable adversaire que la 360 et la switch
    legato posted the 01/23/2026 at 12:08 PM
    gamerdome c'est vrai je l'ai même carrément zappé aussi tellement insignifiante à certains égards.
    Reste quand même quelques jeux marquant et concept intéressant mais trop mal conçu.
    micheljackson posted the 01/23/2026 at 12:15 PM
    5e génération, la N64 devant la Saturn ?! N'importe quoi.
    gasmok2 posted the 01/23/2026 at 01:25 PM
    micheljackson
    Pour qui creuse un peu, la ludothèque Saturn est incroyable, mais pour ça il faut passer par l'import.
    5120x2880 posted the 01/23/2026 at 02:46 PM
    micheljackson Il y a au moins trois ou quatre fois plus de jeux sur Saturn effectivement.
    micheljackson posted the 01/23/2026 at 04:58 PM
    gasmok2
    Ah mais clairement, plus de 50 shmups de malade, des tas de RPG...
    La N64 c'est une dizaine de jeux (ok il y en a des mythique dedans mais bon...)
    rogeraf posted the 01/23/2026 at 05:28 PM
    " A se demander pourquoi il y a une nouvelle génération vu que la plupart des jeux sont cross gen désormais " : ha non, c'est fini le crossgen maintenant, mais il faut comprendre que oui le crossgen maintenant c'est 3 ans apres la sortie d'une machine (et encore). Donc si t'achetes une PS5 aujourd'hui ou PS5 PRO, tu pourras en profiter encore plusieurs années meme apres la sortie de la PS6. Des gens décalées. Ca me dérange pas, si le prix des prochaines consoles explose entre les 600 ou plus annoncés
    syoshu posted the 01/23/2026 at 08:34 PM
    Petit saut de gen là avec la Wii U... Du coup la Switch c'est la 9eme et la Switch 2, la 10eme...

    J'aurai quand meme placé la Wii egalité avec la 360, niveau ludothèque elle similaire à la PS2
    nyseko posted the 01/24/2026 at 09:10 AM
    Hmm en terme de classement de nombre de jeux de qualités, je ne crois pas que la PS4 puisse être devant la Nintendo Switch.
