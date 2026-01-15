profile
Netflix sort le chéquier pour sécuriser l’exclusivité mondiale des films Sony


Netflix et Sony Pictures Entertainment viennent de signer un nouvel accord pluriannuel majeur qui renforce encore leur partenariat stratégique. Ce contrat permettra à Netflix d’obtenir les droits exclusifs mondiaux de diffusion des films Sony une fois leur exploitation en salles et en VOD terminée.

Actuellement, Netflix dispose déjà des droits Pay-1 pour les films Sony aux États-Unis, en Allemagne et en Asie du Sud-Est. Le nouvel accord élargira cette exclusivité à l’échelle mondiale. Il commencera à s’appliquer progressivement à partir de fin 2026, selon la disponibilité des droits par territoire, pour entrer pleinement en vigueur début 2029. En parallèle, Netflix pourra également exploiter une sélection de films et de séries issus du catalogue Sony Pictures Entertainment.

Si les montants exacts n’ont pas été communiqués, plusieurs sources évoquent une valeur dépassant les 7 milliards de dollars, ce qui en ferait le plus important contrat Pay-1 jamais signé. À titre de comparaison, le précédent accord de cinq ans entre les deux groupes pour les droits domestiques américains était estimé à 2,5 milliards de dollars.
Variety - https://variety.com/2026/film/news/sony-netflix-streaming-movies-1236632330/
    posted the 01/15/2026 at 11:22 PM by altendorf
    comments (6)
    aozora78 posted the 01/15/2026 at 11:59 PM
    Après leur sortie cinéma en plus tout ne sera pas laché sur Netflix en mode osef!
    Vu la thune que leur a rapporté KPOP Demon Hunters cette année, succès monumental, tu m'étonnes qu'ils s'entendent plutôt bien.
    magneto860 posted the 01/16/2026 at 12:27 AM
    Pour investir Sony n'est pas bon du tout (je me souviens encore du square enix occidental vendu à Embracer pour 250 ou 300 millions plutôt qu'à Sony) , mais pour récolter des sous heureusement pour eux ça va encore.
    akinen posted the 01/16/2026 at 08:36 AM
    Pour l'instant, c'est la plateforme la plus respectueuse concernant les pubs. Très courte, de bonnes qualités, très peu nombreuses voir absente sur bcp de contenu.
    rocan posted the 01/16/2026 at 08:45 AM
    Dont le prochain Zelda
    vohmp posted the 01/16/2026 at 09:02 AM
    ils sont malin sony il n'ont pas de platforme donc leur film passe de l'un à l'autre, par contre ils sont assez vite sur la platforme mais il n'y reste pas longtemps
    brook1 posted the 01/16/2026 at 09:17 AM
    stratégie détaillée il y a deux ans par le PDG de Sony de ne pas sortir leur propre plateforme mais de négocier avec les acteurs actuels en faisant monter les enchères.
