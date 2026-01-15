Netflix et Sony Pictures Entertainment viennent de signer un nouvel accord pluriannuel majeur qui renforce encore leur partenariat stratégique. Ce contrat permettra à Netflix d’obtenir les droits exclusifs mondiaux de diffusion des films Sony une fois leur exploitation en salles et en VOD terminée.Actuellement, Netflix dispose déjà des droits Pay-1 pour les films Sony aux États-Unis, en Allemagne et en Asie du Sud-Est. Le nouvel accord élargira cette exclusivité à l’échelle mondiale. Il commencera à s’appliquer progressivement à partir de fin 2026, selon la disponibilité des droits par territoire, pour entrer pleinement en vigueur début 2029. En parallèle, Netflix pourra également exploiter une sélection de films et de séries issus du catalogue Sony Pictures Entertainment.Si les montants exacts n’ont pas été communiqués, plusieurs sources évoquent une valeur dépassant les 7 milliards de dollars, ce qui en ferait le plus important contrat Pay-1 jamais signé. À titre de comparaison, le précédent accord de cinq ans entre les deux groupes pour les droits domestiques américains était estimé à 2,5 milliards de dollars.