Prévu pour le 26 février 2026, nous apprenons quelques détails sur la version Switch du jeu.
Déjà le point qui fâche : pas de version Switch 2(comme Xillia Remastered).
Et apparement, comme pour Xillia Remastered, aucune mise à jour ne serait prévu sur Switch 2....
Ensuite nous niveau fluidité et résolution :
-En dock ce sera du 1080p 30FPS
-En portable ce sera du 720p 30 FPS
On souligne tout de même un point important
Le RPG vise un taux de rafraîchissement de 30 images par seconde. Cependant, Bandai Namco indique que ce taux pourrait varier temporairement en fonction de l'action à l'écran.
J'ai juste acheté Vesperia qui était un portage ok, et depuis plus rien.
zero intérêt
Par contre le perso principal etait vraiment stylé, et virtuellement invincible en combat d'ailleurs.
M'enfin bref il n'ont pas voulu repousser pour proposer une version switch2...
Pour moi ça change rien, c'est niette