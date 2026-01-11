profile
Tales of Berseria Remastered
Tales of Berseria Remastered
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Bandai Namco
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Tales of Berseria Remastered : quelques détails pour la version Switch


Prévu pour le 26 février 2026, nous apprenons quelques détails sur la version Switch du jeu.

Déjà le point qui fâche : pas de version Switch 2(comme Xillia Remastered).
Et apparement, comme pour Xillia Remastered, aucune mise à jour ne serait prévu sur Switch 2....

Ensuite nous niveau fluidité et résolution :

-En dock ce sera du 1080p 30FPS
-En portable ce sera du 720p 30 FPS

On souligne tout de même un point important

Le RPG vise un taux de rafraîchissement de 30 images par seconde. Cependant, Bandai Namco indique que ce taux pourrait varier temporairement en fonction de l'action à l'écran.
    posted the 01/11/2026 at 01:28 PM by ouroboros4
    comments (8)
    5120x2880 posted the 01/11/2026 at 01:48 PM
    Pas choquant
    beyondgood074 posted the 01/11/2026 at 02:08 PM
    Ils sont vraiment partisants du moindre effort sur leur Remaster... Ils peuvent pas nous pondre un vrai remake de ToS ?
    lafibre posted the 01/11/2026 at 02:36 PM
    Des débiles chez Bandai Namco. Je fais partie des potentiels clients intéressés, mais puisqu'ils sortent tous leurs Tales of sur Switch 1 uniquement et à chaque fois à 30 fps (même quand, honnêtement, 60 aurait largement pu être possible comme pour Graces), bah j'achète pas évidemment.

    J'ai juste acheté Vesperia qui était un portage ok, et depuis plus rien.
    olex posted the 01/11/2026 at 02:42 PM
    Bah n'achetez pas sur Switch, si vous avez une meilleure console. Le portage de Symphonia annonçait déjà la couleur. C'est dommage parce que Bandai Namco peut parfois surprendre (j'ai par exemple en tête Ace Combat 7 qui tourne pas si mal).
    jacquescechirac posted the 01/11/2026 at 03:11 PM
    La version d'origine sur ps4 était en 60fps, et ça rendait le jeu assez agréable, là en 30 fps (au mieux) presque 10ans après sa sortie...
    zero intérêt
    Par contre le perso principal etait vraiment stylé, et virtuellement invincible en combat d'ailleurs.
    cyr posted the 01/11/2026 at 03:20 PM
    Ils on choisi les 155 millions. Et vu que la switch2 est rétro....
    M'enfin bref il n'ont pas voulu repousser pour proposer une version switch2...

    Pour moi ça change rien, c'est niette
    hyoga57 posted the 01/11/2026 at 03:46 PM
    Comme la version PS3 en gros.
    hyoga57 posted the 01/11/2026 at 03:47 PM
    olex Ton voisin au-dessus ne jure que par Nintendo. Tu lui en demande trop.
