Il semblerait donc que les fabricants de PC n'hésitent plus à augmenter les prix de leurs produits, et Corsair en est un exemple récent. Si les hausses de prix sont monnaie courante de nos jours, l'annulation d'une commande déjà passée sans motif valable est inadmissible. Un utilisateur de Reddit a récemment signalé avoir été victime d'une telle pratique après avoir commandé un PC Corsair il y a deux jours.L'utilisateur Reddit u/Senior_Ball_9068 a indiqué avoir commandé le PC gaming Corsair Vengeance A5100 le 31 décembre. Ce modèle est équipé d'un processeur Ryzen 9 9900X3D, d'une carte graphique RTX 5080, de 32 Go de RAM DDR5 et d'un disque dur de 2 To. La capture d'écran montre qu'il a payé 3 499 $ pour cette commande, et il affirme avoir reçu la facture. Cependant, en consultant sa boîte mail, il a constaté que Corsair avait annulé sa commande sans fournir d'explication.Lorsque l'utilisateur a tenté de repasser commande, le site web a affiché un nouveau prix de 4 299 $ , soit une augmentation exorbitante de 800 $ . Cette hausse de plus de 20 % est tout simplement absurde, même en tenant compte de l'augmentation du prix de la RAM et du stockage. Corsair aurait au moins dû informer l'utilisateur avant d'annuler la commande, mais cela soulève néanmoins des questions d'éthique : pourquoi Corsair n'a-t-il pas publié d'avis informant ses clients de l' augmentation des prix des PC, comme l' ont fait Framework et d'autres fournisseurs ?ASUS, réputée pour ses prix exorbitants, a également annoncé récemment une hausse de prix , mais Corsair agit en catimini. Augmenter le prix de 800 $ diminue considérablement la valeur du PC, et malheureusement, personne ne peut rien y faire à part le dénoncer. C'est pourquoi nous recommandons aux utilisateurs de monter leur propre PC en achetant les composants séparément.Si il se mettent tous à faire ça