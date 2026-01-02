profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 566
visites since opening : 1192667
ouroboros4 > blog
[Insolite] Corsair aurait annulé la commande d'un PC
Corsair aurait annulé la commande d'un PC et augmenté le prix de 800 dollars, soulevant des questions d'éthique.

Il semblerait donc que les fabricants de PC n'hésitent plus à augmenter les prix de leurs produits, et Corsair en est un exemple récent. Si les hausses de prix sont monnaie courante de nos jours, l'annulation d'une commande déjà passée sans motif valable est inadmissible. Un utilisateur de Reddit a récemment signalé avoir été victime d'une telle pratique après avoir commandé un PC Corsair il y a deux jours.

L'utilisateur Reddit u/Senior_Ball_9068 a indiqué avoir commandé le PC gaming Corsair Vengeance A5100 le 31 décembre. Ce modèle est équipé d'un processeur Ryzen 9 9900X3D, d'une carte graphique RTX 5080, de 32 Go de RAM DDR5 et d'un disque dur de 2 To. La capture d'écran montre qu'il a payé 3 499 $ pour cette commande, et il affirme avoir reçu la facture. Cependant, en consultant sa boîte mail, il a constaté que Corsair avait annulé sa commande sans fournir d'explication.

Lorsque l'utilisateur a tenté de repasser commande, le site web a affiché un nouveau prix de 4 299 $ , soit une augmentation exorbitante de 800 $ . Cette hausse de plus de 20 % est tout simplement absurde, même en tenant compte de l'augmentation du prix de la RAM et du stockage. Corsair aurait au moins dû informer l'utilisateur avant d'annuler la commande, mais cela soulève néanmoins des questions d'éthique : pourquoi Corsair n'a-t-il pas publié d'avis informant ses clients de l' augmentation des prix des PC, comme l' ont fait Framework et d'autres fournisseurs ?

ASUS, réputée pour ses prix exorbitants, a également annoncé récemment une hausse de prix , mais Corsair agit en catimini. Augmenter le prix de 800 $ diminue considérablement la valeur du PC, et malheureusement, personne ne peut rien y faire à part le dénoncer. C'est pourquoi nous recommandons aux utilisateurs de monter leur propre PC en achetant les composants séparément.


Si il se mettent tous à faire ça


https://wccftech.com/corsair-reportedly-cancels-users-pc-order-hikes-the-price-by-800/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    shinz0
    posted the 01/02/2026 at 07:13 PM by ouroboros4
    comments (5)
    amario posted the 01/02/2026 at 07:20 PM
    Ils ont pas me droit il me semble. Ça peut passer au tribunal
    shinz0 posted the 01/02/2026 at 07:20 PM
    Abusé 800$
    Content d'avoir acheté mon PC Gamer avant tout ça
    defcon5 posted the 01/02/2026 at 07:30 PM
    Pourquoi est ce que le rédacteur de l'article original parle d'éthique, dans le problème de ce gars ? Y'a juste à vérifier que les lois qui protègent le consommateur dans son pays ont été respectés, mais ça ne va pas plus loin. C'est juste pour un PC gamer, pas pour un médicament qui doit le soulager d'une maladie incurable, donc je pense qu'il devrait survivre s'il n'arrive pas à l'acheter, hein.
    masharu posted the 01/02/2026 at 09:16 PM
    On peut annuler une commande si on est en incapacité de l'honorer au client. Mais on n'annule pas une commande pour derrière augmenter le prix de son produit. En tant que consommateurs va falloir vous bouger le cul et protester et jouer de tous les ressorts juridiques au lieu d'être dans l'expectative.
    5120x2880 posted the 01/02/2026 at 09:16 PM
    De base il paye déjà la taxe Corsair de +50%, ça ne devrait pas le déranger de rajouter un peu.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo