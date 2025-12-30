La crise de l'argent mais personne en parle ici (ce qui ne m'étonne pas).Pourtant aujourd'hui avec :- La transition vers le tout électrique (panneaux solaires, voitures électriques, etc)- La course à l'intelligence artificielle- La demande en investissement des particuliers (portée par la Chine et l'Inde) et des banques centrales- Le déficit de production (pour la cinquième année consécutive) couplé au sous-investissement dans de nouveaux gisementsil y a une réelle pénurie physique (le rally haussier de 2011 était spéculatif, la production suivait encore le rythme) et le découplage des prix papier/physique entre l'Occident et la Chine survenu la semaine dernière en est la preuve la plus flagrante.Les industriels n'hésitent plus désormais à passer des deals directement avec les minières pour sécuriser leur approvisionnement en argent (voir Samsung qui a investis 7 millions de dollars pour ré-ouvrir une mine au Mexique et avoir un accès exclusif pendant 2 ans).Et je parle même pas de la JP Morgan qui s'est amusé a shorté le marché de l'argent depuis des années tout en accumulant le plus grand stock privé du monde (750 millions d'onces) ou des restriction à l'importation de la Chine dés le 01/01/2026.Et je parle même pas des batteries Solid-State qui nécessiteraient jusqu'à 1 kg d'argent.La RAM comme l'intelligence artificielle sont dépendant du précieux métal mais le hic, 72% de la production mondiale est un sous-produit des mines de plombs, cuivre et zinc, seulement 28% de la production provient des minés dédiés à l'argent.Ce n'est plus seulement un métal précieux et industriel, il est désormais un métal critique et ce qui risque de nous tomber sur le coin de la figure c'est non plus une inflation monétaire mais également une inflation structurelle.En d'autres termes, la réalité physique vient sonner la fin de la récréation.