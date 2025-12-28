Chose promise chose due, la Switch 2 aura bien son Call of Duty !
Sauf que apparement il s'agirait de Call of Duty Mobile avec une sortie prévu pour mai 2026
https://www.nintendo-town.fr/2025/12/28/call-of-duty-mobile-pourrait-arriver-sur-switch-2-en-mai-2026/
posted the 12/28/2025 at 10:20 PM by ouroboros4
T'es un vrai trop troll toi
Blague a part, mobile =poubelle
Horizon: Steel Frontiers mobile
Ouais bof
et faut etre debile pour croire que MS sortira pas les COD sur switch 2 alors meme qu'ils le font sur One/PS4