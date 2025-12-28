profile
La Switch 2 aura bien son Call of Duty


Chose promise chose due, la Switch 2 aura bien son Call of Duty !

Sauf que apparement il s'agirait de Call of Duty Mobile avec une sortie prévu pour mai 2026



https://www.nintendo-town.fr/2025/12/28/call-of-duty-mobile-pourrait-arriver-sur-switch-2-en-mai-2026/
    posted the 12/28/2025 at 10:20 PM by ouroboros4
    comments (8)
    senseisama posted the 12/28/2025 at 10:24 PM
    C'est qu'une rumeur. C'est pas encore sûr

    T'es un vrai trop troll toi
    ouroboros4 posted the 12/28/2025 at 10:26 PM
    senseisama je suis le méchant de Nintendo d'après certain
    cyr posted the 12/28/2025 at 10:30 PM
    Comme c'est beau.

    Blague a part, mobile =poubelle
    khazawi posted the 12/28/2025 at 10:35 PM
    Il avait dit que Phil Spencer déjà?
    51love posted the 12/28/2025 at 10:35 PM
    senseisama posted the 12/28/2025 at 10:46 PM
    ouroboros4 pour un paranoïaque je suis un double compte de playstationen un truc du genre
    ducknsexe posted the 12/28/2025 at 10:47 PM
    Call of mobile
    Horizon: Steel Frontiers mobile

    Ouais bof
    skuldleif posted the 12/28/2025 at 11:22 PM
    ya pas besoin d'une switch 2 pour cod mobile , donc ca sortira aussi sur switch 1

    et faut etre debile pour croire que MS sortira pas les COD sur switch 2 alors meme qu'ils le font sur One/PS4
