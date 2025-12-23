Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen.
C'est à travers sa lettre annuelle que Chris Roberts nous propose enfin du nouveau sur la campagne solo de Star Citizen, nommée Squadron 42, et toujours prévue pour 2026.
On apprend ainsi que 2025 a été consacrée à peaufiner davantage encore le jeu, pour lequel nous avions eu une démonstration du premier chapitre en 2024 ; l'objectif restant une bêta en 2026.
Chris nous partage le fait que tous les chapitres de Squadron 42 sont en l'état entièrement jouables du début à la fin, et que les équipes y jouent régulièrement en interne, mais aussi que cette campagne solo dépasserait les 40 heures.
Le travail d'optimisation et de correction de bugs se poursuit, et Mister Roberts se félicite que sa vision particulièrement ambitieuse semble enfin se concrétiser, et ce grâce aux différents technos développées par CIG, dont la plupart peut d'ailleurs s'apprécier en multi dans Star Citizen. Annoncé "feature complete" en 2024, le jeu poursuit donc son peaufinage particulièrement long, pour en faire un produit aussi chiadé et détaillé que possible.
Chris Roberts nous rappelle que dans Squadron 42, les joueurs bénéficient du meilleur en matière d'immersion, puisqu'il est possible de passer de phases à pieds en FPS à la conduite d'un véhicule, puis à un vaisseau pour quitter une planète et ensuite voyager d'un système à l'autre sans jamais un seul écran de chargement. Si vous y voyez un pied de nez à peine voilé à Starfield, lequel a souvent été critiqué pour l'omniprésence de ses temps de chargement, vous ne vous trompez sans doute pas.
Le Chairman en remet ensuite une couche pour vanter la qualité de son jeu et le soin apporté à l'ensemble : écriture, performance capture, personnages (incarnés par de nombreuses stars), environnements, vaisseaux, éclairage, sound design, cinématiques, etc. Encore une fois, l'idée est de proposer une expérience aussi cohérente qu'immersive, pour captiver le joueur et le happer dans l'univers du jeu.
Roberts précise enfin que son studio ne souhaite pas proposer une longue campagne de promotion du jeu, estimant en avoir assez fait pour montrer ce que Squadron 42 a dans le ventre. Le message est clair : lorsque le moment sera venu, les joueurs de Star Citizen, et l'industrie du jeu vidéo toute entière, en entendront parler, et ce sera difficile à ignorer...