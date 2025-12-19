Actualités et astuces pour Star Citizen
Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen. Tu souhaites te renseigner et comprendre l'univers du jeu ? Échanger sur ce projet fou de Chris Roberts ? Râler sur le prix d'un vaisseau ou d'un véhicule ? Te créer un compte sur le site officiel du jeu ? Un referral code Star Citizen valide ? Savoir s'il faut plutôt un Aurora ou un Mustang ? Te plaindre de tes FPS aux fraises sur le jeu ? Tu es au bon endroit.
Star Citizen passe en Alpha 4.5 pour les fêtes : gameplay ingénierie et cadeaux de Luminalia
Star Citizen
Nommée Dawn of Engineering, cette mise à jour marque une évolution majeure du gameplay en introduisant le gameplay ingénierie, pour une gestion interne des vaisseaux sensée rapprocher toujours le plus le jeu de cette approche "simulation". Les joueurs doivent désormais intervenir activement sur les systèmes à bord, notamment lors des combats, pour éviter de se retrouver avec un vaisseau inutilisable voire même qui explose : redistribution de l'énergie, réparation de composants, remplacement de fusibles ou encore gestion des incendies.



Cette mise à jour s'accompagne de l'arrivée ou de la refonte de nombreux vaisseaux, désormais tous à même d'exploiter pleinement ces nouvelles mécaniques. L'expérience multicrew devient quasiment la norme pour qu'un joueur s'occupe des réparations en urgence en plein combat par exemple.

L'Alpha 4.5 s'accompagne aussi du passage de DirectX à Vuklan, cette nouvelle API graphique ouvrant davantage d'horizons au rendu visuel déjà exceptionnel du jeu, et on devrait pouvoir s'en rendre compte notamment avec futures planètes du système Nyx (ajouté en 4.4), même si certains joueurs indiquent déjà trouver le jeu encore plus réaliste au niveau des éclairages. Notez aussi que la version 4.5 introduit la compatibilité avec la VR.

Pour découvrir tout cela en vidéo :


Notez enfin que pendant toute la période qui précède les fêtes de fin d'année, le jeu propose un calendrier de l'avent, où chaque jour un cadeau est offert (des skins de vaisseau, des armes, etc.). Dans Star Citizen, les choses sont nommées Luminalia.
Patch notes Star Citizen Alpha 4.5 - https://robertsspaceindustries.com/spectrum/community/SC/forum/190048/thread/star-citizen-alpha-4-5-0-live-release-notes
    posted the 12/19/2025 at 03:02 PM by codereferral
    comments
    idd posted the 12/19/2025 at 03:05 PM
    Vraiment sympa. Puis cette nouvelle tendance à mette des chansons françaises retro partout (claireobscure, la pub intermarché et cette vidéo) en ce moment c'est marrant
    Petite question, je me suis refait la longue vidéo cinématique de Squadron 42 pour le plaisir, c'est toujours prévu pour 2026
    rogeraf posted the 12/19/2025 at 04:33 PM
    Ils arrivent encore a financer le jeu ?
    rogeraf posted the 12/19/2025 at 04:35 PM
    Autre question, pour la webcam et la reco faciale. Ca peut marcher avec un téléphone portable branché sur le PC ou il faut une webcam obligatoirement
    mrpomme posted the 12/19/2025 at 05:31 PM
    rogeraf le studio fait toujours plein de promesses, les gens y croient et achètent des vaisseaux et skins. 2025 année record, 151M$ obtenus.
    Et ils sont toujours incapable de correctement sauvegarder ton inventaire après un patch j'ai perdu des heures de loot.
    Et pour le tel, oui ça peut fonctionner mais il faut que ton tel soit reconnu comme un webcam via une app genre DroidCam
