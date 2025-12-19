Star Citizen

Nommée, cette mise à jour marque une évolution majeure du gameplay en introduisant le gameplay ingénierie, pour une gestion interne des vaisseaux sensée rapprocher toujours le plus le jeu de cette approche "simulation". Les joueurs doivent désormais intervenir activement sur les systèmes à bord, notamment lors des combats, pour éviter de se retrouver avec un vaisseau inutilisable voire même qui explose : redistribution de l'énergie, réparation de composants, remplacement de fusibles ou encore gestion des incendies.Cette mise à jour s'accompagne de l'arrivée ou de la refonte de nombreux vaisseaux, désormais tous à même d'exploiter pleinement ces nouvelles mécaniques. L'expérience multicrew devient quasiment la norme pour qu'un joueur s'occupe des réparations en urgence en plein combat par exemple.L'Alpha 4.5 s'accompagne aussi du passage de DirectX à Vuklan, cette nouvelle API graphique ouvrant davantage d'horizons au rendu visuel déjà exceptionnel du jeu, et on devrait pouvoir s'en rendre compte notamment avec futures planètes du système Nyx (ajouté en 4.4), même si certains joueurs indiquent déjà trouver le jeu encore plus réaliste au niveau des éclairages. Notez aussi que la version 4.5 introduit la compatibilité avec la VR.Pour découvrir tout cela en vidéo :Notez enfin que pendant toute la période qui précède les fêtes de fin d'année, le jeu propose un calendrier de l'avent, où chaque jour un cadeau est offert (des skins de vaisseau, des armes, etc.). Dans Star Citizen, les choses sont nommées Luminalia.