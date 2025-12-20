Sur le site officiel de Nintendo ce petit paragraphe inquiète un peu
Le jeu propose d'acquérir des bonus (vies, armes, tenues supplémentaires, etc.) contre de l'argent réel (pouvant être sous forme de loot boxes, micropaiements, ...)
Donc non seulement ils ont le culot de vendre le jeu au prix de 80 euros en GKC, mais en plus ils rajoutent ça
Quand le respect n'existe plus.
https://www.nintendo-master.com/news/pokemon-pokopia-rumeur-presence-micro-transaction
tags :
posted the 12/20/2025 at 09:36 PM by ouroboros4
Le respect il est avant tout envers soi-même, les gens achètent ces jeux en masse pour après se plaindre d'être vus comme des portefeuilles sur pieds par TPC. Si tu ne te respectes pas toi même, personne, encore moins une entreprise, le fera.
Si ça ne vous plait pas ce genre de mesures sur un jeu qui fait aussi cheap, vendu 70 balles, n'achetez pas à vous ou votre entourage ce jeu
Au moins, je regrette moins ma ps5 depuis cette Switch 2. Je pense qu'elle va rejoindre la Xbox dans le placard .
J'espère voir un dq builders 3 ou ff, flemme d'acheter ce jeu.
Pour l’instant sur S2 j’ai pas dépasser les 60.