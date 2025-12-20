profile
Pokemon Pokopia
name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
ouroboros4
ouroboros4
Pokémon Pokopia : des micro-transactions dans le jeu?
Sur le site officiel de Nintendo ce petit paragraphe inquiète un peu

Le jeu propose d'acquérir des bonus (vies, armes, tenues supplémentaires, etc.) contre de l'argent réel (pouvant être sous forme de loot boxes, micropaiements, ...)

Donc non seulement ils ont le culot de vendre le jeu au prix de 80 euros en GKC, mais en plus ils rajoutent ça

Quand le respect n'existe plus.

https://www.nintendo-master.com/news/pokemon-pokopia-rumeur-presence-micro-transaction
    posted the 12/20/2025 at 09:36 PM by ouroboros4
    comments (8)
    shambala93 posted the 12/20/2025 at 10:08 PM
    Ninnnnntendooo Sixtyyyyy fouuuuurrr
    cyr posted the 12/20/2025 at 10:15 PM
    Le prix du jeux m'a stoppé. Je vais attendre la prochaine gen.
    wickette posted the 12/20/2025 at 11:38 PM
    Quand le respect n'existe plus.

    Le respect il est avant tout envers soi-même, les gens achètent ces jeux en masse pour après se plaindre d'être vus comme des portefeuilles sur pieds par TPC. Si tu ne te respectes pas toi même, personne, encore moins une entreprise, le fera.
    Si ça ne vous plait pas ce genre de mesures sur un jeu qui fait aussi cheap, vendu 70 balles, n'achetez pas à vous ou votre entourage ce jeu
    jackfrost posted the 12/20/2025 at 11:58 PM
    Faut voir le prix des dlc chez Nintendo... Entre Dk, Pokemon, les tarifs ne seront pas en la faveur du consommateur.
    Au moins, je regrette moins ma ps5 depuis cette Switch 2. Je pense qu'elle va rejoindre la Xbox dans le placard .
    J'espère voir un dq builders 3 ou ff, flemme d'acheter ce jeu.
    altendorf posted the 12/21/2025 at 01:06 AM
    Le petit artisan de Kyoto a besoin d'argent
    ratchet posted the 12/21/2025 at 07:32 AM
    Qui achète des jeux à 80e ?
    Pour l’instant sur S2 j’ai pas dépasser les 60.
    liberty posted the 12/21/2025 at 09:58 AM
    Pokémon Sodomia
    jeanouillz posted the 12/21/2025 at 10:13 AM
    En espérant qu'il se crash bien comme il faut mais bon, les fans...
