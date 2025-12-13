accueil
Casey Hudson : Star Wars: Fate of the Old Republic sortira avant 2030
tant mieux si ils y arrivent
https://x.com/CaseyDHudson/status/1999652683972489385
posted the 12/13/2025 at 01:32 PM by skuldleif
skuldleif
comments (10)
10
)
vyse
posted
the 12/13/2025 at 01:40 PM
Le seul encore qui arrive à me faire rêver sur le space opera vidéo-ludique...
jenicris
posted
the 12/13/2025 at 01:59 PM
Le jeu sera donc cross gen, comme TW4, le prochain Divinity et j'en passe
skuldleif
posted
the 12/13/2025 at 02:02 PM
jenicris
meme 2031 il serait crossgen hein
jenicris
posted
the 12/13/2025 at 02:08 PM
skuldleif
possible
altendorf
posted
the 12/13/2025 at 02:32 PM
Mouais. Le studio vient à peine d’être créé. 2030 c’est raisonnable et encore. Avant cela serait du développement rushé et loin d’être un jeu ambitieux. Suffit de voir Exodus.
trodark
posted
the 12/13/2025 at 02:40 PM
Instantanément devenu ma plus grosse attente vidéoludique.
Casey Hudson + Star Wars + Old Republic .... Manque plus qu'à apprendre que Drew Karpyshin participe à l'écriture et c'est édition collector day one
jenicris
posted
the 12/13/2025 at 02:42 PM
trodark
Drew Karpyshin est le scénariste de Exodus qui a été également montré au TGA
maisnon
posted
the 12/13/2025 at 02:53 PM
EA rachete Bioware, EA passe un contrat d'exclusivité pour Star Wars, EA perd le contrat Star Wars, sort un Mass Effect raté, perd les meilleurs talents de Bioware. Les talents de Bioware partent ailleurs, font un Mass Effect Like et un RPG star wars.
EA vend ses fesses aux saoudiens. GG.
kinectical
posted
the 12/13/2025 at 04:52 PM
Ouais non 2029 décembre ce n’est pas mieux ….peut bien aller se faire foutre ces mec et leur annonce de jeux 8 ans avant la sorti
tripy73
posted
the 12/13/2025 at 05:58 PM
Déclaration pour rassurer les investisseurs.
