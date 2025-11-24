profile
Where Winds Meet (pc/ps5): le jeu sorti de nul part qui cartonne
J'ai 30h de jeu sur pc, un jeu gratuit de qualité pour l'instant, qui surpasse pas mal d'open world payants. Je ferai un test plus tard quand j'aurai testé un peu plus de choses, y'a beaucoup trop d'activités à faire en dehors des combats et de l'exploration, pas eu le temps de tout tester...



    posted the 11/24/2025 at 07:40 PM by sandman
    nox31 posted the 11/24/2025 at 07:59 PM
    Est ce qu'on sait au moins ce que ça vaut réellement ?

    Est ce que c'est pas un énième open world ultra chiant et répétitif digne d'un assassin's creed ou est ce qu'il y a quand même un peu d'âme et de profondeur ?
    sandman posted the 11/24/2025 at 08:10 PM
    nox31 pour le moment l'immersion dans l'époque féodal chinois est très bonne, la musique typique chinoise accompagne très bien l'univers et les combats, et y'a suffisamment de choses à faire pour ne pas s'ennuyer, sans parler des trucs multi que je commence à peine à tester.
    J'ai à peine toucher la partie MMO, je joue surtout en solo pour le moment.
    negan posted the 11/24/2025 at 09:26 PM
    Tellement sortie de nulle part qu'on a vu masse d'influenceur en faire des tonnes des la sortie.

    C'est un jeu de merde qui tient car l'éditeur a corrompu tout le monde d'entrée de jeu et surtout car c'est chinois donc il part avec une grosse base.
