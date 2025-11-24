J'ai 30h de jeu sur pc, un jeu gratuit de qualité pour l'instant, qui surpasse pas mal d'open world payants. Je ferai un test plus tard quand j'aurai testé un peu plus de choses, y'a beaucoup trop d'activités à faire en dehors des combats et de l'exploration, pas eu le temps de tout tester...
Est ce que c'est pas un énième open world ultra chiant et répétitif digne d'un assassin's creed ou est ce qu'il y a quand même un peu d'âme et de profondeur ?
J'ai à peine toucher la partie MMO, je joue surtout en solo pour le moment.
C'est un jeu de merde qui tient car l'éditeur a corrompu tout le monde d'entrée de jeu et surtout car c'est chinois donc il part avec une grosse base.