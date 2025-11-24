Je suis l'un des rares sur cette planète à payer ma mémoire moins cher dans quelques semaines que ce que le marché indique.



En effet : en 2022, j'avais payé mes 16 Go Royaux en argent 250 euros, histoire de le faire fondre en cas de disette, ce qui a fait dire au vendeur :

"vous avez de la mémoire bien moins chère vous savez..."

- oui je sais, mais c'est beau, exclusif et rare".



En 2025, on trouve la version 32 Go à 250 euros... 125 euros la barrette 16Go GSKILL ça va, je me sens mieux.



Si comme moi vous vous sentez mieux à cette annonce, faites-le moi savoir.