articles : 322
visites since opening : 601194
solarr > blog
all
RAM : profitez de ma baisse des prix
Je suis l'un des rares sur cette planète à payer ma mémoire moins cher dans quelques semaines que ce que le marché indique.

En effet : en 2022, j'avais payé mes 16 Go Royaux en argent 250 euros, histoire de le faire fondre en cas de disette, ce qui a fait dire au vendeur :
"vous avez de la mémoire bien moins chère vous savez..."
- oui je sais, mais c'est beau, exclusif et rare".

En 2025, on trouve la version 32 Go à 250 euros... 125 euros la barrette 16Go GSKILL ça va, je me sens mieux.

Si comme moi vous vous sentez mieux à cette annonce, faites-le moi savoir.
    posted the 11/24/2025 at 04:37 PM by solarr
    comments (5)
    jacquescechirac posted the 11/24/2025 at 04:41 PM
    toi t'as besoin d'écrire un bouquin
    ravyxxs posted the 11/24/2025 at 04:50 PM
    jacquescechirac Et toi tu devrais la boucler, les gens sont libres de publier des choses utiles pour les autres.
    5120x2880 posted the 11/24/2025 at 05:08 PM
    Pas compris mais je trouve les prix plutôt bons en ce moment https://www.amazon.de/CORSAIR-VENGEANCE-6000MHz-CL36-44-44-96-Desktop/dp/B0CJ8ZJPF3/
    solarr posted the 11/24/2025 at 05:17 PM
    jacquescechirac j'ai des périodes de fulgurance comme ça... on m'a même proposé de me lancer dans la chanson... dommage que tu ne puis m'entendre.
    solarr posted the 11/24/2025 at 05:19 PM
    5120x2880 au prix du 64 Go de ram ? pas sûr que ce soit compétitif.
