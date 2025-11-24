[pos=centre]
One Piece PW4 version PS5.
Petit article rapide.
Hier j’ai ressorti PW4 avec la fameuse MàJ PS5 et je comprend encore moins ce choix plutôt que de proposer un réel PW5…. Le jeu a très mal vieillit visuellement. Alors certes il y a du méchant à l’écran on peut facilement attendre les 5000/6000 Kill par partie mais voilà l’intérêt s’arrête ici.

Il y a quelques trophées en plus je crois mais une fois obtenu il n’y a vraiment aucun intérêt de poursuivre des parties sur ce dernier… dire qu’il y a 3 season pass de personnages c’est dingue. Je ne comprend pas…. D’autant que niveau arc il y a de l’avance désormais avec la fin de Wano, rêverie, Egghead et Erbaph.

Bref voilà avis rapide d’un joueur un peu déçu. Je retourne sur Pokémon ZA (me manque une quinzaine de Pokémon pour le shiny living dex) et Hyrule Warriors!
    posted the 11/24/2025 at 08:38 AM by ratchet
    comments (2)
    olex posted the 11/24/2025 at 09:45 AM
    Arf dommage. Précision notable : j'ai remarqué que les achats DLC de la version PS4 sont rétroactifs. J'avais pris les deux premiers Season Pass et j'ai eu accès à tout le contenu de la version PS5 gratuitement. Ca m'a rappelé les Senran Kagura, où certains items étaient rétroactifs et déblocables gratuitement sur les épisodes suivants, en se rendant simplement sur les pages des ditsjeux. Si seulement ça pouvait être la norme...
    epicurien posted the 11/24/2025 at 10:23 AM
    J'avais topé le jeu a une 20aine d'euros avec tous les DLC y'a quelques mois sur Switch, je l'avais lancé et décrété inacceptable techniquement, et finalement il est nettement plus crédible sur S2 depuis l'upgrade, et pour pas un rond de plus (SE si tu nous lis ...), je vais peut être y jouer finalement.
