Petit article rapide.

Hier j’ai ressorti PW4 avec la fameuse MàJ PS5 et je comprend encore moins ce choix plutôt que de proposer un réel PW5…. Le jeu a très mal vieillit visuellement. Alors certes il y a du méchant à l’écran on peut facilement attendre les 5000/6000 Kill par partie mais voilà l’intérêt s’arrête ici.



Il y a quelques trophées en plus je crois mais une fois obtenu il n’y a vraiment aucun intérêt de poursuivre des parties sur ce dernier… dire qu’il y a 3 season pass de personnages c’est dingue. Je ne comprend pas…. D’autant que niveau arc il y a de l’avance désormais avec la fin de Wano, rêverie, Egghead et Erbaph.



Bref voilà avis rapide d’un joueur un peu déçu. Je retourne sur Pokémon ZA (me manque une quinzaine de Pokémon pour le shiny living dex) et Hyrule Warriors!