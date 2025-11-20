Je suis entrain de surveiller cette satané carte de m....



A 199€, je prends, 1 to.



En ce moment elle est remontée a 219€ sur Amazon. Y a un vendeurs sur Amazon qui l'a proposé a 199€ (si on a prime), mais je fais pas confiance. Surtout le délai de livraison.....



Bref pour la 1 to, y a soit lexar, soit gigastone (connais pas, et elle coute 300€ donc cette option n'en est pas une)



Il y a la 512 go de san disk (dispo un peu partout pour 109€).



Mais 512 go.....bref je sait que j'aurais 2 carte de 1 to pour la switch2, c'est une certitude. (1 de lexar, et 1 de san disk)(pour se repérer plus facilement)(parce que vu la taille du truc, on peut pas mettre de repère)



J'ai traîner sur reddit, et y en a qui on déjà acheter la carte 1 to de chez lexar, mais certains on eu de fausse carte(apparemment chez Amazon il mélange tous)



Bref si quelqu'un vois une offre intéressante (prix psychologique 199€), je suis preneur.....



Après techniquement je doit pouvoir tenir jusqu'à la fin d'année....