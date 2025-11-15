profile
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
ducknsexe > blog
Metroid Prime 4 : La Map du jeux - Désert
C'est sur le site japonais du jeu, que la carte du jeu est dévoilée.

Outre les lieux diffusé hier sur la nouvelle présentation comme la jungle, la lave ( Bassin ardent ), la glace et la forge volt on peut remarqué de nouvelles zones / biomes, ainsi que des tracé pour la moto sur la surface de la planéte Viewros


    posted the 11/15/2025 at 04:16 PM by ducknsexe
    comments (16)
    ioda posted the 11/15/2025 at 04:24 PM
    La map du jeu : un endroit désertique, une grotte, un souterrain, de la neige, de la lave, et de l'eau.

    Bref niveau créativité, on repassera, allez va pour la zone électrique...
    masharu posted the 11/15/2025 at 04:24 PM
    Ce n'est pas la map du jeu mais celle du désert qui sert de pont entre les 5-6 zones du jeux.
    sdkios posted the 11/15/2025 at 04:37 PM
    ioda et pourtant, les meilleurs jeux sont souvent composés de ce genre de zones. Donc ca veut rien dire haha. (Par contre, visuellement, cette map est vraiment degueulasse )
    dokidokii posted the 11/15/2025 at 04:53 PM
    ioda Perso c'est exactement ce que j'attendais feu, glace, desert, forêt. Cette variété manquait, aussi classique soit-elle, manquait dans les derniers opus. Je pense que le créativité se fera dans la structure des environnements et les constructions.
    cyr posted the 11/15/2025 at 05:03 PM
    Petite remarque, mais dommage qu'on visite pas plusieurs planètes...
    5120x2880 posted the 11/15/2025 at 05:04 PM
    masharu Merci
    dokidokii posted the 11/15/2025 at 05:12 PM
    cyr J'espérais aussi ça, avec des petites phases de vaisseau on où dirige. Mais bon je me rassure en me disant que ce qui compte le plus c'est la variété des environnements, comme dans Metroid Prime où Tallon IV est bien variée.
    ducknsexe posted the 11/15/2025 at 05:18 PM
    ioda tu veux quoi comme niveau créativité un niveau gourmandise a bonbon, ici cest pas mario.

    masharu cest une map globale. La carte ne représente pas seulement un désert de transition. Les zones indiquées sont nommées, clairement plusieurs biomes majeurs avec des noms et des points d’intérêt : Ceinture de Glace, Jungle Furieuse, Forge Volt, Bassin Ardent, Grandes Mines, etc. Une zone juste désertique de transition n’aurait pas une telle diversité ni une structure aussi détaillée. On est bien sur une map principale constituée de plusieurs zones, pas sur un simple désert de transition. Meme si effectivement elle permettra d aller a differentes partie des zones du jeu.

    Il y aurais peut être aussi des zones souterraine relier entre elle.
    masharu posted the 11/15/2025 at 05:22 PM
    ducknsexe Textuellement, ce n'est pas la "carte du jeu". Le site JP précise bien que c'est la carte du désert qui permet de relier les différentes régions de Viewros. Maintenant je n'y peux rien si Nintendo Master dit de la merde .
    cail2 posted the 11/15/2025 at 05:27 PM
    Ca pourra de toute façon pas être pire que celle de MP3 avec ses couloirs à embranchements sans profondeur ni saveur, véritable déception...
    ducknsexe posted the 11/15/2025 at 05:27 PM
    masharu je precise une map globale extérieur, pas celles des zones intérieures, évidemment qu elle sont relié entre elle.

    Je met juste la carte ecris en français plutot qu en japonais.
    cyr posted the 11/15/2025 at 06:08 PM
    32 go je crois sur l'eshop...ça en fait le jeux nintendo le plus lourd (hyrule warior , c'est pas nintendo(45 go)
    cyr posted the 11/15/2025 at 06:15 PM
    J'espere une promotion pour la carte micro sd express 1 to de lexar....durant le Black friday..

    Moins de 200 € Il y a une annonce a 209€ et une autre a 197€ sur Amazon.....je veux être sûr d'acheter la bonne, pas une contrefaçon.

    La moins chère, n'arrivera que le 5 décembre..je le sent pas.
    micheljackson posted the 11/15/2025 at 06:37 PM
    Tanaris avec Un'goro à l'ouest.
    opthomas posted the 11/15/2025 at 07:16 PM
    Je trouve que la carte ça va. On aurait pu avoir un carte façon Bionicle/Slizer.
    ioda posted the 11/15/2025 at 08:19 PM
    cyr Petite remarque, mais dommage qu'on visite pas plusieurs planètes...

    Ah, enfin un commentaire intéressant. Ca change des gens qui se disent "bah t'attends quoi ? Bah c'est cool d'avoir, eau feu, glace etc"...

    Visiter 3-4 planètes, avec surtout des environnements qui ont des variations climatiques, physiques etc... (pression importante, modification météorologique, comme par exemple pluie dans le désert ce qui rend samus plus lente à marcher et donc plus lente pour se défendre etc), course poursuite façon shoot'em up dans l'espace etc...
