C'est sur le site japonais du jeu, que la carte du jeu est dévoilée.
Outre les lieux diffusé hier sur la nouvelle présentation comme la jungle, la lave ( Bassin ardent ), la glace et la forge volt on peut remarqué de nouvelles zones / biomes, ainsi que des tracé pour la moto sur la surface de la planéte Viewros
tags :
posted the 11/15/2025 at 04:16 PM by ducknsexe
Bref niveau créativité, on repassera, allez va pour la zone électrique...
masharu cest une map globale. La carte ne représente pas seulement un désert de transition. Les zones indiquées sont nommées, clairement plusieurs biomes majeurs avec des noms et des points d’intérêt : Ceinture de Glace, Jungle Furieuse, Forge Volt, Bassin Ardent, Grandes Mines, etc. Une zone juste désertique de transition n’aurait pas une telle diversité ni une structure aussi détaillée. On est bien sur une map principale constituée de plusieurs zones, pas sur un simple désert de transition. Meme si effectivement elle permettra d aller a differentes partie des zones du jeu.
Il y aurais peut être aussi des zones souterraine relier entre elle.
Je met juste la carte ecris en français plutot qu en japonais.
Moins de 200 € Il y a une annonce a 209€ et une autre a 197€ sur Amazon.....je veux être sûr d'acheter la bonne, pas une contrefaçon.
La moins chère, n'arrivera que le 5 décembre..je le sent pas.
Ah, enfin un commentaire intéressant. Ca change des gens qui se disent "bah t'attends quoi ? Bah c'est cool d'avoir, eau feu, glace etc"...
Visiter 3-4 planètes, avec surtout des environnements qui ont des variations climatiques, physiques etc... (pression importante, modification météorologique, comme par exemple pluie dans le désert ce qui rend samus plus lente à marcher et donc plus lente pour se défendre etc), course poursuite façon shoot'em up dans l'espace etc...