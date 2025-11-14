Actualités et astuces pour Star Citizen
Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen. Tu souhaites te renseigner et comprendre l'univers du jeu ? Échanger sur ce projet fou de Chris Roberts ? Râler sur le prix d'un vaisseau ou d'un véhicule ? Te créer un compte sur le site officiel du jeu ? Un referral code Star Citizen valide ? Savoir s'il faut plutôt un Aurora ou un Mustang ? Te plaindre de tes FPS aux fraises sur le jeu ? Tu es au bon endroit.
codereferral > blog
all
Star Citizen : la 4.4 est bientôt là, avec les ventes anniversaire de l'IAE, l'arrivée de Nyx (troisième système), l'ingénierie...
Star Citizen
Alors que les ventes liées à l'anniversaire du jeu (13 ans, déjà !) approchent à grands pas, l'activité autour de Star Citizen est en pleine effervescence.

L'IAE 2955 débute dans une semaine, et avec la promesse de nouveaux vaisseaux, allant du petit véhicule (le MDC) jusqu'à la frégate de combat (Perseus). Cet événement en jeu, cette année sur Orison, va permettre à chaque joueur, jour après jour, de découvrir au sein de gigantesques halls d'exposition, les vaisseaux de chaque constructeur, et de les louer gratuitement pour les piloter durant 24 heures.

Assez classiquement, l'IAE s'accompagne d'une période de free-fly, où il suffit simplement de s'être créé un compte sur le site officiel de Star Citizen, RobertsSpaceIndustries.com, pour pouvoir tester le jeu jusqu'à début décembre.



Tous les vaisseaux que comporte le jeu (plus de 250), nouveaux comme anciens, seront progressivement mis en vente à cette occasion. Quant aux vaisseaux capitaux, aussi chers que courtisés, ils seront disponibles à la vente lors de vagues chronométrées, avec un stock qui s'évapore habituellement en quelques minutes voire parfois secondes. D'ailleurs, à moins d'être équipé d'un bot, n'espérez pas trop compter sur la chance pour mettre la main sur un Javelin, un Idris, un Pioneer, un Kraken ou un 890J... à supposer que vous ayez par ailleurs les fonds (le moins cher coûtant 950€).

Au-delà de cette foire aux vaisseaux, c'est bien évidemment l'arrivée du 3e système de jeu, Nyx, ainsi que du gameplay d'ingénierie, qui alimentent tous les débats. L'ingénierie compliquerait trop la gestion d'un énorme vaisseau seul, Levski, la capitale de Nyx juchée au sein d'un astéroïde géant, serait seulement cosmétique et pas accompagnée de missions... Chacun y va de sa critique, de son ressenti, mais aussi de ses suppositions. Et ce ne sont pas les drops sur Twitch (une armure clinquante) qui auront lieu précisément lors de l'IAE, qui feront taire les voix dissonantes au sein de la communauté.



Toujours est-il que l'Alpha 4.4 est disponible dans quelques jours, qu'elle va sincèrement secouer le jeu par ses ajouts et l'activité qu'elle va générer, entre attrait pour Nyx, le gameplay ingénierie, les nouveaux vaisseaux, ou simplement la gratuité du jeu.

Et vous, qu'espérez-vous de l'Alpha 4.4 ?
RobertsSpaceIndustries.com - https://robertsspaceindustries.com/en/
    tags : nyx star citizen 4.4 iae 2955 ingénierie
    posted the 11/14/2025 at 06:23 PM by codereferral
    comments (1)
    ptitnours posted the 11/14/2025 at 06:56 PM
    13 années, alpha 4.4, louer 24 heures, vente au compte goutte, vente chronométrées, minimum 950e le vaisseau, gameplay qui complique la tache et force le multi,... Vraiment rien d'abusif

    "Et vous, qu'espérez-vous de l'Alpha 4.4 ?" > absolument rien, c'est une juste honte. Que les équipent sortent la 1.0 et le solo et là on pourra éventuellement en penser quelque chose. Je n'ai rien contre le fais que cela paye des artistes et des familles mais trop c'est trop...

    Autant retourner sur Freelancer, au moins le jeu est fini et fun
