(Je mettrais pas d'images parce que 1 j'ai la flemme et que 2 c'est pas si nécessaire que ça)



Inazuma Eleven Victory Road sorti le 13/11/2025, dernier opus de la série Inazuma Eleven qui montrer a lui tout seul le marasme qu'a vécu Level V rien qu'avec toutes ses galères de développement.



Mais maintenant il est sorti et on peut en parler et surtout y joué.



Donc pour rappel Inazuma Eleven c'est un RPG assez shônen a la DBZ avec quelques mécanismes de football avec ses joueurs qui s'affrontent plus avec des duels de Kamehameha qu'avec des dribbles et des passes.



Je grossis le trait volontairement.



Le gameplay a quand même un peu petit changé avec une vue un peu plus aérienne que les jeu DS/3DS, les gardiens qui ont + d'options (et sont assez dur a passer) les attaquants qui peuvent combiner leurs tirs, les rempart défensifs ect.



Et le fait qu'il ait plus de 5000 joueurs a recruter, les combinaisons d'équipes sont quasi infinis.



Combinés avec tout les power up comme les Esprits Guerriers et tous les autres trucs.



Globalement le gameplay est vif et fun, fun quand tu est pas en Story et probablement en multi.



Justement la story, alors en gros on suit un coach qui peut pas joue a cause de cœur et qui pour différentes raisons décide de reformer le collège de foot de son collège et de gagner le football Frontier.



Oui comme d'habitude vous direz, sauf que la on a un casting plus réduit et donc plus de développement de personnage, le casting principal est d'ailleurs excellent du coté des "gentils" ou des "méchants" appuyés par les cinématiques de Mappa, d'ailleurs j'espère que l'animé est en route.



C'est un peu gâchée par le fait que les défis hors foot sont un peu chiants, qu'il y a pas mal de passage la juste pour gonfler la durée de vie, que l'ergonomie du jeu est un peu bancal et que le Script des Match est ABUSSE .... Je déteste ce jeu, je déteste ce jeu et je déteste RAIMON !



Sinon il y a aussi le mode Chroniques ou tu refait les match importants des jeux précédents pour recruter TOUT le monde, le script est un peu moins chiants quand on a compris comment biaisé le jeu.



Je crois qu'il y a un mode Sims city aussi mais rien a carrer de ça. Pas testé le multi, j'ai mes persos a choper avant (je veux Jeanne d'Arc)



J'ai rien oublié .... Ah oui les graphismes, ils vont très bien pour un jeu de ce niveau, les persos ont un excellents designs et coté musiques, il parait qu'il y a du très bon.



Donc Victory Road est un bon nouveau départ pour la license, pour démarrer la license et si un jeu de foot animé pas trop réaliste vous intéresse .... Non je note pas le jeu, j'aime pas les notes, donner son impression c'est mieux et mon impression est positive.