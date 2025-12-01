-Le film qui m'intrique en ce moment..en plus cela parle d'IAOn vient d'apprendre que l'acteur Michael Caine a signé un accord avec la société d'intelligence artificielle ElevenLabs pour créer un clone de sa voix. La société mettra cette voix à disposition sur une plateforme où les utilisateurs pourront en faire la demande afin de créer du contenu.le filmraconte l'histoire d'un homme du futur débarquant dans un diner à Los Angeles afin de recruter des clients mécontents dans une aventure au cours de laquelle ils devront sauver le monde face à une menace proférée par une intelligence artificielle.à la réalisation gore Verbinski (Pirates des Caraibes, Lone Ranger) donc on peut s'attendre a du grand spectacle de divertissement.-Sinonva vraiment exister, le projet est concrètement lancé avec le réalisateur Cris Colombus (harry potter 1&2) pas dingue donc...mais avec Steven Spielberg comme producteur donc cela peut grandement aider à ce que Gremlins 3 soit le film que les fans attendent.-Enfinest acté et il va donc clôturer la saga pour être une trilogie.The Rock a atteins un peu la date de péremption pour ce genre de rôle donc clairement un bon choix de finir la saga là-dessus (ce qui n'empêchera en rien le début d'une autre série de film).-Dernière petite news qui risque de faire parlersaison 2 confirmé.sortira le 18 décembre 2026...2 jours après