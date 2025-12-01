-Le film qui m'intrique en ce moment..en plus cela parle d'IA
On vient d'apprendre que l'acteur Michael Caine a signé un accord avec la société d'intelligence artificielle ElevenLabs pour créer un clone de sa voix. La société mettra cette voix à disposition sur une plateforme où les utilisateurs pourront en faire la demande afin de créer du contenu.
le film Good Luck, Have Fun, Don't Die raconte l'histoire d'un homme du futur débarquant dans un diner à Los Angeles afin de recruter des clients mécontents dans une aventure au cours de laquelle ils devront sauver le monde face à une menace proférée par une intelligence artificielle.
à la réalisation gore Verbinski (Pirates des Caraibes, Lone Ranger) donc on peut s'attendre a du grand spectacle de divertissement.
-Sinon Gremlins 3 va vraiment exister, le projet est concrètement lancé avec le réalisateur Cris Colombus (harry potter 1&2) pas dingue donc...mais avec Steven Spielberg comme producteur donc cela peut grandement aider à ce que Gremlins 3 soit le film que les fans attendent.
-Enfin Jumanji 3 est acté et il va donc clôturer la saga pour être une trilogie.
The Rock a atteins un peu la date de péremption pour ce genre de rôle donc clairement un bon choix de finir la saga là-dessus (ce qui n'empêchera en rien le début d'une autre série de film).
-Dernière petite news qui risque de faire parler Alien Earth saison 2 confirmé.
-Dune 3 sortira le 18 décembre 2026 ...2 jours après Avengers 5: Doomsday
Pour le coup Gore Verbinski cela aurait pu être très sympa.
Perso je ne vois pas ce 3eme opus d'un bon oeil ( même si je l'ai espérée il fut un temps) mais je préfère mille fois un Chris Colombus que n'importe quel gugusse de la génération actuelle. De toute façon, tout dépendra du niveau d'implication de Spielberg dans le projet, parce que producteur ça veut tout et rien dire.
Alien Earth... mwouai
Pour le reste pas vraiment d'attente, le cinéma a bcp perdu depuis le Covid je trouve. Peu de films exceptionnels à se mettre sous la dent