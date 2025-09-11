Nintendo prévoit toujours de développer des jeux pour la Switch malgré le transfert de la plupart de ses ressources vers la Switch 2



Le PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa, partage son point de vue sur le développement de la Switch 2 et des titres Switch 2 à venir.



Lors de la séance de questions-réponses avec les actionnaires organisée dans le cadre de la présentation des résultats financiers de Nintendo pour le premier semestre de l'exercice fiscal se terminant en mars 2026, le président Shuntaro Furukawa a déclaré que, même si les ressources de développement de la société seront principalement consacrées à la Switch 2 à l'avenir, celle-ci continuera à développer des logiciels pour la Switch. Il a ajouté que de nouveaux titres pour la console, qui a maintenant huit ans, sont déjà prévus.



M. Furukawa a évoqué les pratiques commerciales progressives de Nintendo, qui consistent à établir une adoption généralisée du nouveau matériel avant de planifier et de commercialiser en continu de nouveaux titres. Il a déclaré que la génération Switch avait bien réussi à atteindre cet équilibre, plusieurs jeux étant devenus des piliers qui se vendent depuis longtemps.



Si les aspirations de Nintendo pour la Switch 2 sont similaires à celles de son prédécesseur, M. Furukawa a souligné que l'augmentation des coûts et des délais de développement des jeux rendait la fonctionnalité de rétrocompatibilité de la Switch 2 encore plus importante.



« ... avec l'augmentation des coûts de développement des logiciels et l'allongement des cycles de développement, il devient plus difficile que jamais de sortir régulièrement de nouveaux titres. Étant donné que la Switch 2 peut également lire les logiciels Switch, nous souhaitons recommander les logiciels Switch aux consommateurs qui achètent une console de jeux pour la première fois. Compte tenu de cela, nous pensons que pour maintenir la dynamique de notre activité Switch 2, il faudra trouver un équilibre entre la sortie de nouveaux titres et la garantie que les titres phares continueront à être appréciés pendant longtemps. »



Prenant comme exemple la prochaine mise à jour 3.0 d'Animal Crossing: New Horizons, le directeur et cadre supérieur Shinya Takahashi a ajouté que si l'équipe de développement de Nintendo travaille d'arrache-pied à la création de nouveaux jeux, elle accorde également une grande importance à la mise à jour des versions précédentes et s'efforce de trouver un équilibre entre les deux.



Pour finir, M. Takahashi a révélé que Nintendo s'efforce actuellement de nouer des relations avec de nouveaux collaborateurs et d'améliorer ses relations avec ses partenaires existants. La société prévoit également d'étoffer son équipe de développement tant en termes de qualité que de quantité, en allouant des fonds supplémentaires « si nécessaire ».

Bien que l'engagement de Nintendo envers la Switch soit admirable, plusieurs studios de développement externes à l'entreprise ont déclaré ne pas avoir encore reçu les kits de développement Switch 2 qu'ils avaient commandés plusieurs mois avant la sortie de la console. D'autres auraient été invités par Nintendo à développer leurs jeux pour la Switch, afin que les joueurs puissent profiter de la rétrocompatibilité de la Switch 2 pour y jouer. Bien que les détails restent flous, la situation s'améliorera peut-être à mesure que la demande massive pour la Switch 2 et ses kits de développement s'atténuera.



On comprends que c'est par défaut et que le pipeline de titres pour la Switch 2 est plus compliqué à alimenter qu'avec la Switch 1. On devrait donc avoir encore des titres sur Switch 1 genre portages d'anciens titres.

On a souvent entendu en rumeur les Zelda WW, TP, et du Kirby Fire ainsi que du Fire Emblem...égalemen le jeu Pushmo.



On verra mais en fait en regardant juste la dernière année on voit justement des titres qui ressemble à cette idée d'occuper le terrain:

Another Code Recoloration

Mario vs Donkey Kong

Forever Blue Luminous

Paper Mario: The Thousand-Year Door