Nintendo prévoit toujours de développer des jeux pour la Switch malgré le transfert de la plupart de ses ressources vers la Switch 2
Le PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa, partage son point de vue sur le développement de la Switch 2 et des titres Switch 2 à venir.
Lors de la séance de questions-réponses avec les actionnaires organisée dans le cadre de la présentation des résultats financiers de Nintendo pour le premier semestre de l'exercice fiscal se terminant en mars 2026, le président Shuntaro Furukawa a déclaré que, même si les ressources de développement de la société seront principalement consacrées à la Switch 2 à l'avenir, celle-ci continuera à développer des logiciels pour la Switch. Il a ajouté que de nouveaux titres pour la console, qui a maintenant huit ans, sont déjà prévus.
M. Furukawa a évoqué les pratiques commerciales progressives de Nintendo, qui consistent à établir une adoption généralisée du nouveau matériel avant de planifier et de commercialiser en continu de nouveaux titres. Il a déclaré que la génération Switch avait bien réussi à atteindre cet équilibre, plusieurs jeux étant devenus des piliers qui se vendent depuis longtemps.
Si les aspirations de Nintendo pour la Switch 2 sont similaires à celles de son prédécesseur, M. Furukawa a souligné que l'augmentation des coûts et des délais de développement des jeux rendait la fonctionnalité de rétrocompatibilité de la Switch 2 encore plus importante.
« ... avec l'augmentation des coûts de développement des logiciels et l'allongement des cycles de développement, il devient plus difficile que jamais de sortir régulièrement de nouveaux titres. Étant donné que la Switch 2 peut également lire les logiciels Switch, nous souhaitons recommander les logiciels Switch aux consommateurs qui achètent une console de jeux pour la première fois. Compte tenu de cela, nous pensons que pour maintenir la dynamique de notre activité Switch 2, il faudra trouver un équilibre entre la sortie de nouveaux titres et la garantie que les titres phares continueront à être appréciés pendant longtemps. »
Prenant comme exemple la prochaine mise à jour 3.0 d'Animal Crossing: New Horizons, le directeur et cadre supérieur Shinya Takahashi a ajouté que si l'équipe de développement de Nintendo travaille d'arrache-pied à la création de nouveaux jeux, elle accorde également une grande importance à la mise à jour des versions précédentes et s'efforce de trouver un équilibre entre les deux.
Pour finir, M. Takahashi a révélé que Nintendo s'efforce actuellement de nouer des relations avec de nouveaux collaborateurs et d'améliorer ses relations avec ses partenaires existants. La société prévoit également d'étoffer son équipe de développement tant en termes de qualité que de quantité, en allouant des fonds supplémentaires « si nécessaire ».
Bien que l'engagement de Nintendo envers la Switch soit admirable, plusieurs studios de développement externes à l'entreprise ont déclaré ne pas avoir encore reçu les kits de développement Switch 2 qu'ils avaient commandés plusieurs mois avant la sortie de la console. D'autres auraient été invités par Nintendo à développer leurs jeux pour la Switch, afin que les joueurs puissent profiter de la rétrocompatibilité de la Switch 2 pour y jouer. Bien que les détails restent flous, la situation s'améliorera peut-être à mesure que la demande massive pour la Switch 2 et ses kits de développement s'atténuera.
On comprends que c'est par défaut et que le pipeline de titres pour la Switch 2 est plus compliqué à alimenter qu'avec la Switch 1. On devrait donc avoir encore des titres sur Switch 1 genre portages d'anciens titres.
On a souvent entendu en rumeur les Zelda WW, TP, et du Kirby Fire ainsi que du Fire Emblem...égalemen le jeu Pushmo.
On verra mais en fait en regardant juste la dernière année on voit justement des titres qui ressemble à cette idée d'occuper le terrain:
Another Code Recoloration
Mario vs Donkey Kong
Forever Blue Luminous
Paper Mario: The Thousand-Year Door
tags :
posted the 11/09/2025 at 11:52 AM by newtechnix
2025
Metroid Prime 4 Beyond
2026
Rythm Paradise Groove (Tsunku)
Tomodachi Life: Living the Dream
Et Furukawa semble dire que pour voir débarquer les mega AAA va falloir atteindre un parc important.
On l'a vu avec la 3DS, fin 2018 il disait soutenir la machine en 2019, quand ils ont vu que les ventes des fêtes de fin d'année se sont effondrés, ils ont arrêté dès le mois de mars.
Ici je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il fait surement surtout référence à ce qui est déjà connu comme Tomodachi, Rhythm Tengoku, MP4.
On a souvent entendu en rumeur les Zelda WW, TP, et du Kirby Fire ainsi que du Fire Emblem...égalemen le jeu Pushmo.
Entre WW dispo sur le NSO, AirRyders, l'extension des Mondes Oubliés et le prochain FE tous exclusif Switch 2, je ne vois pas comment on peut encore espérer voir ces licences revenir sur la 1.
Aujourd'hui je pense qu'il faut plus se tourner vers du Pushmo,du Nintendog's ou du RingFit, avec comme exception la licence Pokémon, qu'autre chose.
Les faits du moment:
-Il y a encore quelques jeux à venir sur switch 1 comme Tomodachi Life ou Rythme paradise.
-Il y a pas mal d'exclu switch 2 déjà annoncées (Mario Tennis, Yoshi 2d, Fire Emblem, Splatoon Raiders ou Pokémon Pokopia). C'est ce qui compte.
On peut toujours se plaindre, que ce soit quand ils soutiennent une console jusqu'au bout et aussi se plaindre quand ils ne le font pas.
Exactement et c'est ce qui fait le charme d'une ludothèque d'avoir des petits bonbons comme Emio, Captain Toad, Advance wars, Rythme paradise etc...
Mais bon les gros projet futur sont pour la switch2. D'ici la, le parc aura facilement, aisément doublé voir triplé.
Entre remasters pour Switch 1 + 2 et DLC opportunistes pour des version Switch 2, on est apparemment pas près de voir beaucoup de jeux "Switch 2 only", dommage... Ensuite je me demande à quel point cette ludothèque hybride pourrait impacter les ventes de Switch 2, les parents aux finances modestes pourraient continuer à acheter sur Switch 1.
La Switch a donc de beaux jours devant elle : je parierais 2028.
cyr