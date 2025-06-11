Juste pour savoir si certains l'avait acheter et savoir ce qu'ils en pensent ?
Il a eu un jolie 17/20 sur JeuxVideo.com
et un 7/10 pour GameKult.
https://www.gameblog.fr/jeu-video/jeux/tests/test-hyrule-warriors-chroniques-sceau-nintendo-switch-2-705202
https://www.jeuxvideo.com/test/2041598/hyrule-warriors-les-chroniques-du-sceau-un-nouveau-jeu-video-zelda-indispensable-pour-les-fans-l-un-des-incontournables-de-la-nintendo-switch-2.htm
https://www.actugaming.net/test-hyrule-warriors-les-chroniques-du-sceau-review-768210/
tags :
posted the 11/06/2025 at 05:34 PM by hypermario
Le gameplay est bien, le jeu est plutôt joli et enfin fluide. Si tu aimes le genre je pense que tu peux y aller. Un bon défouloir, ça fonctionne toujours autant.
À voir sur la durée, les persos à débloquer etc...
L'aspect épic des combats, les combos et bien sur le lore.
J'ai bien envie de me lancer..
C'est une GKC ?
Franchement, j'ai fait deux missions donc c'est compliqué d'en dire plus, surtout que la première est un tuto. Ça a l'air solide.
ce n'est donc pas encore ce jeu qui me motivera à acheter une Switch 2...
C'est pas un genre avec lequel on verra beaucoup de 9/10.
putain mais +1000