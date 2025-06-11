profile
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Omega Force
genre : action
hypermario
hypermario
articles : 8
visites since opening : 10276
hypermario > blog
Alors ce Zelda, il est comment ?
Juste pour savoir si certains l'avait acheter et savoir ce qu'ils en pensent ?

Il a eu un jolie 17/20 sur JeuxVideo.com
et un 7/10 pour GameKult.

https://www.gameblog.fr/jeu-video/jeux/tests/test-hyrule-warriors-chroniques-sceau-nintendo-switch-2-705202

https://www.jeuxvideo.com/test/2041598/hyrule-warriors-les-chroniques-du-sceau-un-nouveau-jeu-video-zelda-indispensable-pour-les-fans-l-un-des-incontournables-de-la-nintendo-switch-2.htm

https://www.actugaming.net/test-hyrule-warriors-les-chroniques-du-sceau-review-768210/
    posted the 11/06/2025 at 05:34 PM by hypermario
    comments (11)
    fiveagainstone posted the 11/06/2025 at 05:45 PM
    Trop tôt pour le dire, même pas 2h au compteur. Il y a beaucoup de cinématiques et de lore, plus que pour l'ère du fléau.

    Le gameplay est bien, le jeu est plutôt joli et enfin fluide. Si tu aimes le genre je pense que tu peux y aller. Un bon défouloir, ça fonctionne toujours autant.

    À voir sur la durée, les persos à débloquer etc...
    hypermario posted the 11/06/2025 at 05:47 PM
    fiveagainstone J'ai beaucoup aimé l'ere du fleau :
    L'aspect épic des combats, les combos et bien sur le lore.
    J'ai bien envie de me lancer..

    C'est une GKC ?
    fiveagainstone posted the 11/06/2025 at 05:52 PM
    hypermario Cartouche classique comme pour tous les jeux Nintendo.

    Franchement, j'ai fait deux missions donc c'est compliqué d'en dire plus, surtout que la première est un tuto. Ça a l'air solide.
    micheljackson posted the 11/06/2025 at 05:56 PM
    79 sur Metacritic, pour une exclus c'est vraiment pas terrible,
    ce n'est donc pas encore ce jeu qui me motivera à acheter une Switch 2...
    fiveagainstone posted the 11/06/2025 at 06:04 PM
    micheljackson Tous les muso sont notés de la sorte. DQ heroes ou les précédents HW ont même moins que ça.

    C'est pas un genre avec lequel on verra beaucoup de 9/10.
    hypermario posted the 11/06/2025 at 06:08 PM
    micheljackson Personne n'achete une console pour un muso
    losz posted the 11/06/2025 at 06:09 PM
    J'ai pas beaucoup d'heures au compteur mais j'ai été choqué que le jeu soit si dégueulasse techniquement, c'est du foutage de gueule entre l'aliasing de malade (genre l'herbe sur le tuto, au secours quoi...), les textures PS2 et les cinématiques qui sont sûrement en 720p, ca fait beaucoup... Après, le gameplay reste rigolo, c'est du musou quoi 0 originalité, tu bourrines le bouton attaque et voila...
    kikoo31 posted the 11/06/2025 at 06:29 PM
    hypermario Personne n'achete une console pour un muso
    putain mais +1000
    akinen posted the 11/06/2025 at 06:33 PM
    hypermario j’avoue
    ratchet posted the 11/06/2025 at 06:55 PM
    Pas pris du coup flemme je reste sur ZA
    elicetheworld posted the 11/06/2025 at 07:39 PM
    Ce n'est pas un Zelda ,faut arrêter de déconné
