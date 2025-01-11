En effet, cette annonce qui est passée inaperçue, Atlus annonce quelques concerts de Persona en dehors du Japon. Malheureusement pour nous les Français, on va devoir se déplacer à Londres pour y assister car il n’y a pas de date pour l’instant à Paris !
tags :
posted the 11/01/2025 at 10:27 PM by lion93
Il y a des tas d'autre villes avec de belle salle de concert ! Ça coûte la peau du cul l'aller retour train/l'avion puis le concert, puis l'hôtel... Putain de Paris. Londres idem. C'est vraiment chiant. T'as l'impression que Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Toulouse... Toute les grandes villes de chaque région n'existe pas
Mets toi à la place des promoteurs : Paris est la ville la plus susceptible de mobiliser du monde en France. Même si je te rejoins sur le constat, c'est un choix logique.
Même si perso j'aurai plutôt fait le concert en France qu'en Angleterre, qui est géographiquement trop excentrée pour toucher les fans espagnols, allemands, italiens, suisses, etc...