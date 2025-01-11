ajouter un titre
Persona Séries (3à5) concert en 2026!


En effet, cette annonce qui est passée inaperçue, Atlus annonce quelques concerts de Persona en dehors du Japon. Malheureusement pour nous les Français, on va devoir se déplacer à Londres pour y assister car il n’y a pas de date pour l’instant à Paris !
    posted the 11/01/2025 at 10:07 PM by lion93
    comments (3)
    liberty posted the 11/01/2025 at 11:22 PM
    De toute manière les Français en ont ras le cul que la plupart des gros concert ce passe à Paris !
    Il y a des tas d'autre villes avec de belle salle de concert ! Ça coûte la peau du cul l'aller retour train/l'avion puis le concert, puis l'hôtel... Putain de Paris. Londres idem. C'est vraiment chiant. T'as l'impression que Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Toulouse... Toute les grandes villes de chaque région n'existe pas
    cail2 posted the 11/01/2025 at 11:40 PM
    liberty
    Mets toi à la place des promoteurs : Paris est la ville la plus susceptible de mobiliser du monde en France. Même si je te rejoins sur le constat, c'est un choix logique.
    Même si perso j'aurai plutôt fait le concert en France qu'en Angleterre, qui est géographiquement trop excentrée pour toucher les fans espagnols, allemands, italiens, suisses, etc...
    liberty posted the 11/01/2025 at 11:46 PM
    cail2 c'est sûre... C'est juste que ça fait chier.
