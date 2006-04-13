profile
name : Condemned : Criminal Origins
platform : PC
editor : Sega
developer : Monolith Productions
genre : survival horror
european release date : 04/13/2006
us release date : 04/11/2006
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3
official website : http://www.condemnedthegame.com/
Condemned: Criminal Origins retiré de Steam et Xbox
Le jeu d'horreur et de survie Condemned: Criminal Origins, qui soulignera ses 20 ans le 22 novembre, n'est plus disponible à l'achat sur Steam et Xbox. Distribué par SEGA et développé par Monolith Productions, d’abord sur Xbox 360 puis porté sur PC, ce titre culte affiche depuis quelques heures un message indiquant qu’il a été retiré des boutiques en ligne.

Cette décision, prise sans annonce préalable, suscite la surprise. Pourquoi retirer le jeu maintenant? L’approche de son 20e anniversaire n’y est sans doute pas étrangère. Peut-être que Nightdive Studios nous réserve une version remasterisée, à l’image de son travail récent sur System Shock et d’autres classiques du jeu vidéo.

Pour l’instant, la seule manière de jouer légalement à Condemned: Criminal Origins consiste à posséder une copie physique ou une licence numérique déjà acquise.

Nous suivrons de près les prochains développements concernant cette affaire.
GJ - https://www.generationjeu.com/condemned-criminal-origins-retire-de-steam-et-xbox/
    tags : sega monolith condemned
    coopper posted the 11/01/2025 at 08:43 PM
    Souvent c'est une histoire de droits notamment pour certaines musiques. (C'est arrivé à plusieurs jeux déjà)
    micheljackson posted the 11/01/2025 at 08:53 PM
    Un de mes jeux préférés sur 360,
    voilà un jeu qui mériterait un remake ou au moins un bon remaster.
