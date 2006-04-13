Le jeu d'horreur et de survie Condemned: Criminal Origins, qui soulignera ses 20 ans le 22 novembre, n'est plus disponible à l'achat sur Steam et Xbox. Distribué par SEGA et développé par Monolith Productions, d’abord sur Xbox 360 puis porté sur PC, ce titre culte affiche depuis quelques heures un message indiquant qu’il a été retiré des boutiques en ligne.



Cette décision, prise sans annonce préalable, suscite la surprise. Pourquoi retirer le jeu maintenant? L’approche de son 20e anniversaire n’y est sans doute pas étrangère. Peut-être que Nightdive Studios nous réserve une version remasterisée, à l’image de son travail récent sur System Shock et d’autres classiques du jeu vidéo.



Pour l’instant, la seule manière de jouer légalement à Condemned: Criminal Origins consiste à posséder une copie physique ou une licence numérique déjà acquise.



Nous suivrons de près les prochains développements concernant cette affaire.