Solarr the PC Master
Paris Games Week ET Salon du Chocolat
Solarr the PC Master
Eh oui, quelle indigestion préférez-vous ?
Les 2 salons se côtoient sous les toits sûrs de la Porte de Versailles.
No comment...
ah si, la canicule étant passée...
posted the 10/29/2025 at 09:05 PM by
solarr
comments (
3
)
skuldleif
posted
the 10/29/2025 at 09:14 PM
ptin jme suis chopé 3kg de chocolat à l'outlet neuhaus (proche bruxelle) c'etait une dinguerie tu peux manger tout le chocolat que tu veux gratuitement sans payer l'entree ni obligation d'acheter (bon je me suis quand meme pris 3kg du coup) , j'en ai bouffé jusqu'au dégout
skuldleif
posted
the 10/29/2025 at 09:16 PM
d'ailleurs si un jours vous y passez je vous conseille fortement plutot que de vous faire plumer en boutique (26€/kg a l'outlet )
yanssou
posted
the 10/29/2025 at 09:44 PM
2 salon qui n'ont aucun intérêt , l'un est pure esthétique et l'autre pour les pij , les prix des tickets sont délirants.
