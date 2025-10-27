ATARI reviendra
Battlefield 6
name : Battlefield 6
platform : PC
editor : Electronic Arts
developer : DICE
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
rogeraf
rogeraf
articles : 4
visites since opening : 4207
rogeraf > blog
Battlefield 6 : sortie du patch 1.1.1 demain + nouvelle carte + BR
BF6 se mettra à jour demain le 28 Octobre sur tous les supports concernés, avec de gros réglages et équilibrages des studios Battlefield sur le gameplay et corrections de nombreux bugs post lancement.

Le Change log officiel est disponible ici :

https://www.ea.com/fr/games/battlefield/battlefield-6/news/battlefield-6-update-1-1-1-0?fbclid=IwY2xjawNsVvBleHRuA2FlbQIxMQABHtTTLejIfTgU99177DLlIbpGzd4e7HBu9xTdXcn3CThyfJSanFoqkRG-cmYH_aem_j55nPC4JEZUYMGAtCxtwdQ

- Pour ce 28 Octobre, la saison 01 sera lancée dans la foulée, et sera accompagnée de nombreuses nouveautés : trois armes, une carte " Plaine de l’or noir " en Français, un véhicule, un mode multijoueur, des accessoires véhicules ...

Le détail ici pour connaitre la suite de cette première saison ici, qui s'étalera jusqu'à Décembre 2025 :

https://www.ea.com/fr/games/battlefield/battlefield-6/news/battlefield-6-season-1-roadmap-preview

Bien sur un Battlepass sera présent avec contenus gratuits, et pour aller plus loin du contenu payant (cosmétique notamment).

- Dernier point, le Battle Royal sera lancé demain, en même temps. Ce sera donc Battlefield REDSEC ! (free to play)

Bon Battlefield , "End of Transmission"
    posted the 10/27/2025 at 02:06 PM by rogeraf
    comments (12)
    burningcrimson posted the 10/27/2025 at 02:13 PM
    Voilà pourquoi j'achète jamais ce genre de jeux à la sortie. Je suis content du suivi et des correctifs mais je le prendrais après tous les patchs.
    cyr posted the 10/27/2025 at 02:33 PM
    burningcrimson ben c'est sur . Je suis pas presser. Ça sera pour fin 2026.
    bennj posted the 10/27/2025 at 02:39 PM
    burningcrimson il y aura des patchs jusqu'à la fin du support du jeu La le jeu est déjà vraiment bon et il va encore s'améliorer demain. C'est le concept même d'un GAAS.
    rogeraf posted the 10/27/2025 at 02:44 PM
    burningcrimson cyr : pour avoir fait tous les Battlefields, on est sur le lancement le moins buger de la série.
    Aucun patch depuis le lancement, ce sera pour demain et ca sera plus que conséquent. Apres on a déjà eu des gros ratés après plusieurs mois de lancement dans l'histoire de cette saga. Donc wait and see, c'est vrai que le bilan ca sera vers mi 2026 ... quand ils auront rajoutés déjà plusieurs cartes.
    burningcrimson posted the 10/27/2025 at 02:55 PM
    rogeraf Ha tu me rassures, je les ais aussi tous fait de Bad Compagny 2 à BF V. Bennj y'aura toujours de petits correctifs mais je parle surtout de gros patchs qui corrigent les bugs. Cyr +1 pas pressé non plus.
    rogeraf posted the 10/27/2025 at 02:58 PM
    cyr si t'es vraiment pas pressé Cyr et que tu as le GamePass. Le jeu arrivera environ dans 12 mois dans le GamePass comme pour tous les jeux EA (tant que le partenariat EA / XBOX existe sur le GamePass , ça fait déjà un moment)
    wickette posted the 10/27/2025 at 03:17 PM
    burningcrimson t’es parti pour des années de patchs c’est un live-service


    Que tu sois pas pressé ok tant mieux c’est une qualité mais sur ces jeux ça sert à rien de trop attendre
    burningcrimson posted the 10/27/2025 at 03:19 PM
    wickette okiii ben j'attendrais décembre je pense.
    zoske posted the 10/27/2025 at 03:49 PM
    Les améliorations sont en retour à la communauté qui jouent au jeu. Donc si personne ne prend le jeu à sa sortie. Personne n'aurait un produit rééquilibré et affiné les mois d'après...

    ça n'a rien à avoir avec un jeu solo cassé à sa sortie comme CP2077 par exemple
    rogeraf posted the 10/27/2025 at 03:54 PM
    Est ce que quelqu'un sait si le BattlefieldLabs continue pendant la durée de vie du jeu ? Si c'est le cas les devs auront les retours de nombreux joueurs, en tant que des béta testeurs des futurs contenus. zoske
    gasmok2 posted the 10/27/2025 at 03:58 PM
    Question conne, il y a un mode solo?
    jenicris posted the 10/27/2025 at 04:05 PM
    gasmok2 BF6 a une campagne solo oui.
