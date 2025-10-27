BF6 se mettra à jour demain le 28 Octobre sur tous les supports concernés, avec de gros réglages et équilibrages des studios Battlefield sur le gameplay et corrections de nombreux bugs post lancement.



Le Change log officiel est disponible ici :



https://www.ea.com/fr/games/battlefield/battlefield-6/news/battlefield-6-update-1-1-1-0?fbclid=IwY2xjawNsVvBleHRuA2FlbQIxMQABHtTTLejIfTgU99177DLlIbpGzd4e7HBu9xTdXcn3CThyfJSanFoqkRG-cmYH_aem_j55nPC4JEZUYMGAtCxtwdQ



- Pour ce 28 Octobre, la saison 01 sera lancée dans la foulée, et sera accompagnée de nombreuses nouveautés : trois armes, une carte " Plaine de l’or noir " en Français, un véhicule, un mode multijoueur, des accessoires véhicules ...



Le détail ici pour connaitre la suite de cette première saison ici, qui s'étalera jusqu'à Décembre 2025 :



https://www.ea.com/fr/games/battlefield/battlefield-6/news/battlefield-6-season-1-roadmap-preview



Bien sur un Battlepass sera présent avec contenus gratuits, et pour aller plus loin du contenu payant (cosmétique notamment).



- Dernier point, le Battle Royal sera lancé demain, en même temps. Ce sera donc Battlefield REDSEC ! (free to play)



Bon Battlefield , "End of Transmission"