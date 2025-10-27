BF6 se mettra à jour demain le 28 Octobre sur tous les supports concernés, avec de gros réglages et équilibrages des studios Battlefield sur le gameplay et corrections de nombreux bugs post lancement.
Le Change log officiel est disponible ici :
https://www.ea.com/fr/games/battlefield/battlefield-6/news/battlefield-6-update-1-1-1-0?fbclid=IwY2xjawNsVvBleHRuA2FlbQIxMQABHtTTLejIfTgU99177DLlIbpGzd4e7HBu9xTdXcn3CThyfJSanFoqkRG-cmYH_aem_j55nPC4JEZUYMGAtCxtwdQ
- Pour ce 28 Octobre, la saison 01 sera lancée dans la foulée, et sera accompagnée de nombreuses nouveautés : trois armes, une carte " Plaine de l’or noir " en Français, un véhicule, un mode multijoueur, des accessoires véhicules ...
Le détail ici pour connaitre la suite de cette première saison ici, qui s'étalera jusqu'à Décembre 2025 :
https://www.ea.com/fr/games/battlefield/battlefield-6/news/battlefield-6-season-1-roadmap-preview
Bien sur un Battlepass sera présent avec contenus gratuits, et pour aller plus loin du contenu payant (cosmétique notamment).
- Dernier point, le Battle Royal sera lancé demain, en même temps. Ce sera donc Battlefield REDSEC ! (free to play)
Bon Battlefield , "End of Transmission"
posted the 10/27/2025 at 02:06 PM by rogeraf
Aucun patch depuis le lancement, ce sera pour demain et ca sera plus que conséquent. Apres on a déjà eu des gros ratés après plusieurs mois de lancement dans l'histoire de cette saga. Donc wait and see, c'est vrai que le bilan ca sera vers mi 2026 ... quand ils auront rajoutés déjà plusieurs cartes.
Que tu sois pas pressé ok tant mieux c’est une qualité mais sur ces jeux ça sert à rien de trop attendre
ça n'a rien à avoir avec un jeu solo cassé à sa sortie comme CP2077 par exemple