Nowel approche cela se voit et surtout beaucoup ont préféré éviter la semaine dernière le dernier Pokemonstre.
Les sorties physiques:
-7 Days to Die (PS5) déjà dispo en demat
-The Aquarium does not dance (Switch)
-D.C. ~Da Capo~ Re:tune (Switch)
-Detective Dotson (Switch)
-Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PS5, Switch 2, Switch)
-Earthion (PS5, Switch)
-Eiga Sumikko Gurashi: Takara no Oukoku to Futari no Ko – Asobou Chara Cross (Switch)
-The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition (PS5)
-Majogami (Switch 2, Switch)
-School Girlfriend 2 – Mio’s Love Box Three-Piece Set (Switch)
-Tales of Xillia Remastered (PS5, Switch)
-Touhou Gensou Mahjong (Switch)
-Wobbly Life (PS5, Switch)
Toutefois je ne pense pas que Pokemon laissera sa première place au premier venu.
Même 100k je vois toujours pas qui peut y arriver.
Pokemon restera premier.....
Par contre c'est triste pour digimon, il est déjà appeler dans les bafond du top 30.... 33000 unité....heureusement que le jeux va mieux se vendre ailleurs....
Comme quoi seul le nom sur la pochette suffit pour vendre, pas la qualité/finition
J’y suis parti en vacances cette été et là bas, Pokémon est partout, il y a des pokemon center dans les grandes villes, chaque sortie d’une nouvelle extension de cartes c’est des files d’attente et sold out tout de suite, Pokémon go est encore hyper joué, bref, les japonais sont fous de Pokémon, d’où les scores de ventes chez eux
Bah Dragon Quest I & II HD-2D Remake, le remake du 3 a fait plus de 800 000 ventes a sa sortie au Japon.