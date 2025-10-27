Nowel approche cela se voit et surtout beaucoup ont préféré éviter la semaine dernière le dernier Pokemonstre.Les sorties physiques:-7 Days to Die (PS5) déjà dispo en demat-The Aquarium does not dance (Switch)-D.C. ~Da Capo~ Re:tune (Switch)-Detective Dotson (Switch)-Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PS5, Switch 2, Switch)-Earthion (PS5, Switch)-Eiga Sumikko Gurashi: Takara no Oukoku to Futari no Ko – Asobou Chara Cross (Switch)-The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition (PS5)-Majogami (Switch 2, Switch)-School Girlfriend 2 – Mio’s Love Box Three-Piece Set (Switch)-Tales of Xillia Remastered (PS5, Switch)-Touhou Gensou Mahjong (Switch)-Wobbly Life (PS5, Switch)Toutefois je ne pense pas que Pokemon laissera sa première place au premier venu.