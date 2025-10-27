HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Grosse semaine de sorties au Japon
Nowel approche cela se voit et surtout beaucoup ont préféré éviter la semaine dernière le dernier Pokemonstre.

Les sorties physiques:
-7 Days to Die (PS5) déjà dispo en demat
-The Aquarium does not dance (Switch)
-D.C. ~Da Capo~ Re:tune (Switch)
-Detective Dotson (Switch)
-Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PS5, Switch 2, Switch)
-Earthion (PS5, Switch)
-Eiga Sumikko Gurashi: Takara no Oukoku to Futari no Ko – Asobou Chara Cross (Switch)
-The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition (PS5)
-Majogami (Switch 2, Switch)
-School Girlfriend 2 – Mio’s Love Box Three-Piece Set (Switch)
-Tales of Xillia Remastered (PS5, Switch)
-Touhou Gensou Mahjong (Switch)
-Wobbly Life (PS5, Switch)

Toutefois je ne pense pas que Pokemon laissera sa première place au premier venu.
    link49
    posted the 10/27/2025 at 07:56 AM by newtechnix
    comments (10)
    keiku posted the 10/27/2025 at 07:57 AM
    vu la liste pokemon va rester bien devant...
    cyr posted the 10/27/2025 at 09:07 AM
    Je vois pas quel jeux peut arriver a 500k en première semaine.

    Même 100k je vois toujours pas qui peut y arriver.

    Pokemon restera premier.....

    Par contre c'est triste pour digimon, il est déjà appeler dans les bafond du top 30.... 33000 unité....heureusement que le jeux va mieux se vendre ailleurs....
    keiku posted the 10/27/2025 at 09:18 AM
    cyr tu y a jouer au nouveau digimon ? il tient bien sur la durée ?
    ippoyabukiki posted the 10/27/2025 at 09:19 AM
    je ne vois pas un seul gros titre dans la liste.
    cyr posted the 10/27/2025 at 09:22 AM
    keiku non.
    wickette posted the 10/27/2025 at 09:50 AM
    cyr
    Comme quoi seul le nom sur la pochette suffit pour vendre, pas la qualité/finition
    solarr posted the 10/27/2025 at 10:07 AM
    Pokemon est-il un jeu video ?
    jowy14 posted the 10/27/2025 at 10:10 AM
    Pokémon est célèbre et marche toujours, partout dans le monde, mais au Japon c’est une institution.
    J’y suis parti en vacances cette été et là bas, Pokémon est partout, il y a des pokemon center dans les grandes villes, chaque sortie d’une nouvelle extension de cartes c’est des files d’attente et sold out tout de suite, Pokémon go est encore hyper joué, bref, les japonais sont fous de Pokémon, d’où les scores de ventes chez eux
    guiguif posted the 10/27/2025 at 10:29 AM
    ippoyabukiki cyr

    Bah Dragon Quest I & II HD-2D Remake, le remake du 3 a fait plus de 800 000 ventes a sa sortie au Japon.
    fiveagainstone posted the 10/27/2025 at 11:41 AM
    Bah oui, Dragon Quest ça cartonne au japon. Il sera probablement premier du top.
