Le PDG de Microsoft Gaming, Philou Spencer, le dit ils sont on fire au Japon!S’adressant à Famitsu lors du récent événement « Beyond the Strand » de Kojima Productions à Tokyo, le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a partagé quelques informations sur les activités de Xbox au Japon.Selon Philou, la société considère le marché japonais comme «vraiment spécial», un sentiment qu’elle travaille à transmettre aux joueurs par le biais d’efforts tels que les récents DLC sur le thème japonais pour Call of Duty: Black Ops 7 et d’autres titres de première partie.Il est à noter que « le temps de jeu Xbox total au Japon a augmenté d’environ 20% au cours de la dernière année ».Mieux vaut en rire quand tu pars de pas grand chose.Ce chiffre représente l'ensemble de l'écosystème Xbox, y compris la console, le PC et le cloud.Bien qu’il n’offre pas de ventilation détaillée,Heu en fait là à sa place j'aurais préféré me taire car les ventes consoles sont proche du néant...donc en fait excepté à compter Minecraft sur Switch...chose d'ailleurs qu'un journaliste aurait du demander de préciser car cela ne rentre pas dans les cases console, pc ou cloud. Mais on se doute qu'il ne peut en être autrement il compte Minecraft Switch le bougre.« Si je devais souligner une chose, il me semble que l’importance du PC augmente de plus en plus pour nos joueurs japonais. En outre, le fait que la console, le PC et le cloud soient en pleine croissance s’aligne sur notre stratégie consistant à vouloir que les joueurs profitent de la Xbox, quel que soit l’appareil. »La seule chose à noter de positif c'est çamais bon avec Philou...D'un autre côté, Spencer mentionne également une étroite collaboration avec les développeurs japonais. « Nous avons des relations très uniques avec des entreprises comme Capcom, Konami, Square Enix, Sega et Bandai Namco Entertainment. » Oui bon faut voir si c'ets de sporjets à la Ninja Gaiden ou juste de sportages tardifs des vieux titres de catalogue des tiers Japonais.Suite à la sortie de Koei Tecmo et PlatinumGames, Ninja Gaiden 4, Microsoft devrait également publier l’OD de Kojima Productions. En ce qui concerne les titres développés par les Japonais au-delà de cela, Spencer dit que la société est «en pourparlers avec divers partenaires», avec des annonces prévues en temps voulu.Wait'n See mais bon quand on apprends la veille que c'est 30% de bénéfices sinon rien...la douche risque d'être très froide à moins que les portages multi feront le job...et qu'on arrivera au moment où ils déclareront que le hardware, le GP et le cloud gaming c'est finito et qu'ils deviennent un simple éditeur tier..