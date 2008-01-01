Documentaires inégalés sur le Group B d'Antti Kalhola
Drama - bande-son du film Top Gun - Danger Zone.
Puis à 7mn45, une succession de drames
Henri Toivonen, la star montante, alertait sur ces machines impossibles à dompter : "les réflexes humains sont dépassés par la puissance... 0 à 100 en 2"9... (sur le gras mouillé), 0 à 200 en 9.6 sec , c'est fou."
Sa femme : "(suite à l'accident qui a impliqué la foule), les pilotes ont décidé de se retirer du rallye : la direction de Lancia a menacé Henri de ne pas être payé, et qu'il ne devait manquer un seul rallye".
A 10mn25 son mari; qui se dit fiévreux, que l'on voit être massé, est brûlé vif quelques instants plus tard.
The AGE of SUPERCAR - Group B - Antti Kalhola
VERSION LONGUE de Crazy Fans - Musique ! - Antti Kalhola