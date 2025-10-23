Ca me surprend que personne n'en parle sachant que mon fil Twitter est bourré de gens mentionnant le jeu, mais sachez que le jeu Dispatch est dispo depuis hier sur Steam (et PS5) !Le jeu est développé par des anciens de Telltale donc les habitués de leurs jeux ne se verront pas très dépaysagés puisqu'on y retrouve le même système de choix et de QTE comme ils le faisaient par le passé.On y suit un super-héros sans pouvoir, Robert Robertson (incarné par Aaron Paul), devenu employé pour aider des super-villains à devenir des super-héros et c'est vraiment très très fun, je vous recommande vivementA savoir que tout comme les anciens jeux Telltale, Dispatch est un jeu épisodique, et les deux premiers épisodes sont dispo depuis hier. Les épisodes 3 et 4 seront dispos quant à eux le 29 octobre, les épisodes 5 et 6 le 05 novembre et enfin les deux derniers le 12 novembre.