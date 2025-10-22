accueil
opthomas
,
xylander
,
soulfull
,
torotoro59
,
almightybhunivelze
uram
Qu'avez-vous pensé de Chained Echoes ?
Bon ou mauvais J-RPG ?
Perso, très bon. Bien mieux que Sea of Stars par exemple.
Et vous ?
posted the 10/22/2025 at 07:44 PM by uram
uram
comments (
4
)
lautrek
posted
the 10/22/2025 at 07:49 PM
Très bon rpg, GamePlay et histoire, je n'ai juste pas aimé le personnage principal qui est un peu trop mou et lâche à mon goût.
uram
posted
the 10/22/2025 at 07:51 PM
lautrek
et un peu victime en effet.
Le système des cristaux était un peu casse burnes aussi.
zekk
posted
the 10/22/2025 at 07:55 PM
Pour moi le meilleur jeu dans le style ces dernières années autant sea of boring stars m'a fortement déçu autant celui ci a été une très très bonne surprise et avec un système de combat qui change un peu la donne sur le marché
lautrek
posted
the 10/22/2025 at 08:01 PM
uram
je l'ai fait à la sortie, les cristaux je ne m'en souviens plus, par contre je me souviens qu'il y avait pas mal de quête annexe en end game avec des boss bien vénère
