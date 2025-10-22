profile
uram
5
Likes
Likers
uram
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 105
visites since opening : 208289
uram > blog
Qu'avez-vous pensé de Chained Echoes ?
Bon ou mauvais J-RPG ?

Perso, très bon. Bien mieux que Sea of Stars par exemple.

Et vous ?
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/22/2025 at 07:44 PM by uram
    comments (4)
    lautrek posted the 10/22/2025 at 07:49 PM
    Très bon rpg, GamePlay et histoire, je n'ai juste pas aimé le personnage principal qui est un peu trop mou et lâche à mon goût.
    uram posted the 10/22/2025 at 07:51 PM
    lautrek et un peu victime en effet.
    Le système des cristaux était un peu casse burnes aussi.
    zekk posted the 10/22/2025 at 07:55 PM
    Pour moi le meilleur jeu dans le style ces dernières années autant sea of boring stars m'a fortement déçu autant celui ci a été une très très bonne surprise et avec un système de combat qui change un peu la donne sur le marché
    lautrek posted the 10/22/2025 at 08:01 PM
    uram je l'ai fait à la sortie, les cristaux je ne m'en souviens plus, par contre je me souviens qu'il y avait pas mal de quête annexe en end game avec des boss bien vénère
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo