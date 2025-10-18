profile
ACC : chronique d'un échec annoncé
Solarr the PC Master
Ce n'est pas ACCreed, ni le retour du traitement numérique du son CD, mais une video.

Je recommande cette chaîne YT pour tous ceux qui investissent dans le véhicule électrique, pas ceux qui amortissent, mais surtout le particulier.

La conclusion est aussi troublante que les propos du Directeur dans l'article, et de ses choix dans l'ombre.

Entre lobbyistes et politiques, "Leur seul devise reste la devise". Bise du (tr..) duc ou Duc de Bise, la trahison est de mise.

Le Groupe Stellantis - ceux qui ont fermé leurs usines en France le 13 octobre pour cause d'insuffisance - ne croit plus à l'électrique. D'ailleurs, ils ont carrément annoncé un retour au moteur V8 sur certains vehicules US.

Par ailleurs et pour info, comme dirait l'autre, une station-service standard coûte 200 000 euros, une seule borne électrique, plus de 15 millions d'euros, à bon salisseur...



















    posted the 10/18/2025 at 01:10 PM by solarr
    cyr posted the 10/18/2025 at 01:19 PM
    Quand les batteries commenceront a s'empiler sur des dizaines de mètres, et qu'un jour un incendie se déclare, on dira que les voitures électriques c'est pas terrible sur le bilan environnementale....
