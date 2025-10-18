profile
quel est la difference entre le xbox game pass...
...ultimate et le xbox game pass premium?

Voilà après mon désabonnement, et une envie pressante de jouer a battlefield 6, j'ai regarder sur le store de xbox, qui n'est pas très clair.

Ok il y a moins de jeux avec l'abonnement (pas grave pour moi), mais c'est que veux savoir, c'est si on a bien le jeux en ligne avec?

Sans limite de temps.

Il y a une offre a 1€ pour 14 jour, apres c'est 12,99€ par mois.12,99€ c'est moins chère que les 17,99€ enfin l'ancien prix du game pass ultimate.

Donc pour moi ça pourrait être un bon compromis.

Je crois que on perd aussi le day one des jeux, mais bon si les jeux en question finisse par arriver dans le catalogue du game pass prenium, pas grave.

Merci
    posted the 10/18/2025 at 06:53 AM by cyr
    comments (14)
    cyr posted the 10/18/2025 at 06:57 AM
    Je viens de faire le ménage dans ma ludothèque pour voir les jeux que j'ai acheté et ceux que j'ai du avec le game pass....

    Je oensaispas avoir acheter resident evil 4....il devait vraiment être pas chère.
    Bref il me reste une vingtaine de jeux. Je penser ne pas en avoir acheter autant.
    bennj posted the 10/18/2025 at 06:59 AM
    Mais quel est le rapport entre bf6 et le gamepass premium ou même ultimate ?
    cyr posted the 10/18/2025 at 07:04 AM
    bennj de pouvoir jouer en ligne? Sans me ruiner.
    bennj posted the 10/18/2025 at 07:04 AM
    cyr ah oui bordel autant pour moi j'avais zappé qu'il fallait etre abonné pour jouer en ligne sur console§.
    cyr posted the 10/18/2025 at 07:07 AM
    bennj je paye aussi un abonnement pour la switch2....et un autre pour le pokemon home, mais eux c'est 1 fois par ans. Les game pass c'est par mois. Donc 26,99€ × 12€ ça fait presque du 300€ l'année....
    keiku posted the 10/18/2025 at 07:15 AM
    le mieux c'est virer les consoles et passer sur pc, pour jouer en ligne c'est gratuit la rétrocompatibilité est permanente et avec les solde steam tes jeux tu fini par les avoirs moins cher que n'importe quel abonnement, et pas besoin de ce ruiner pour 1000 euro tu as un pc qui surpasse ta série X, et qui tiendra surement la prochaine gen également

    en tous cas depuis cette gen c'est le meilleurs compromis, en tous cas pour sortir de l'enfer de l'abonnement qui sans lui ta console ne sert plus a grand chose
    cyr posted the 10/18/2025 at 07:22 AM
    keiku hélas j'ai pas trop la place chez moi pour un pc....

    Mais oui connecter une tour a ma télé, c'est peut être ce que je vais finir par faire. Mais quand mon chien sera partie au paradis. Pas envie qu'il lève la patte sur ma futur tour (bon il le fait plus, mais je me méfie)

    En plus j'ai un frère informaticien, il pourra m'aider et me conseiller.

    Combo ultime switch2/pc.

    C'est a réfléchir...
    jacquescechirac posted the 10/18/2025 at 08:21 AM
    cyr exact, hormis la switch, les consoles ont perdu tout intérêt pour moi, elles sont limite mortes les ps5/series.
    Du coup je pense me faire un pc à l'occasion, après m'être réfugié sur la première version de la switch, puis l'excellente lite, depuis quelques années.
    Sinon aucune idée pour ta question haha ^^''
    skuldleif posted the 10/18/2025 at 08:24 AM
    Si tu prend du gamepass premium au taro officiel alors qu'en 2 clic au même prix ta eu du ultimate chez eneba...
    skuldleif posted the 10/18/2025 at 08:30 AM
    cyr https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-game-pass-ultimate-1-month-subscription-xbox-one-windows-10-xbox-live-key-europe
    cyr posted the 10/18/2025 at 08:30 AM
    skuldleif je veux pas me prendre la tête. Et finalement le ultimate j'ai vraiment pas le temps pour en profiter.

    J'ai regarder la liste des jeux, starfield est dans le premium.
    Par contre l'essentiel, il y a que 50 jeux, rien d'intéressant. Mais 8€ .

    C'est vers le prenium que j'irai quand j'aurais bf6. Fin d'année ou debut d'année prochaine.
    skuldleif posted the 10/18/2025 at 08:32 AM
    cyr te prendre la tête ? .. 2 clics...
    poker22 posted the 10/18/2025 at 08:33 AM
    moi, je prend l'ultimate maintenant quand au moins 2 jeux dans le mois m'interressent; pour que ce soit rentable: ce mois ci; il y a Ninja Gaiden; Keeper; Evil West et Le casting de Frank Stone ( que je ne connaît que grâce au GP; bon jeu en plus
    cyr posted the 10/18/2025 at 08:51 AM
    skuldleif c'est des cartes ? Des codes?

    Donc il faut en racheter au fur et a mesure?

    Je préfère un abonnement avec prélèvement automatique.
