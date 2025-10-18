...ultimate et le xbox game pass premium?
Voilà après mon désabonnement, et une envie pressante de jouer a battlefield 6, j'ai regarder sur le store de xbox, qui n'est pas très clair.
Ok il y a moins de jeux avec l'abonnement (pas grave pour moi), mais c'est que veux savoir, c'est si on a bien le jeux en ligne avec?
Sans limite de temps.
Il y a une offre a 1€ pour 14 jour, apres c'est 12,99€ par mois.12,99€ c'est moins chère que les 17,99€ enfin l'ancien prix du game pass ultimate.
Donc pour moi ça pourrait être un bon compromis.
Je crois que on perd aussi le day one des jeux, mais bon si les jeux en question finisse par arriver dans le catalogue du game pass prenium, pas grave.
Merci
posted the 10/18/2025 at 06:53 AM by cyr
Je oensaispas avoir acheter resident evil 4....il devait vraiment être pas chère.
Bref il me reste une vingtaine de jeux. Je penser ne pas en avoir acheter autant.
en tous cas depuis cette gen c'est le meilleurs compromis, en tous cas pour sortir de l'enfer de l'abonnement qui sans lui ta console ne sert plus a grand chose
Mais oui connecter une tour a ma télé, c'est peut être ce que je vais finir par faire. Mais quand mon chien sera partie au paradis. Pas envie qu'il lève la patte sur ma futur tour (bon il le fait plus, mais je me méfie)
En plus j'ai un frère informaticien, il pourra m'aider et me conseiller.
Combo ultime switch2/pc.
C'est a réfléchir...
Du coup je pense me faire un pc à l'occasion, après m'être réfugié sur la première version de la switch, puis l'excellente lite, depuis quelques années.
Sinon aucune idée pour ta question haha ^^''
J'ai regarder la liste des jeux, starfield est dans le premium.
Par contre l'essentiel, il y a que 50 jeux, rien d'intéressant. Mais 8€ .
C'est vers le prenium que j'irai quand j'aurais bf6. Fin d'année ou debut d'année prochaine.
Donc il faut en racheter au fur et a mesure?
Je préfère un abonnement avec prélèvement automatique.