...ultimate et le xbox game pass premium?



Voilà après mon désabonnement, et une envie pressante de jouer a battlefield 6, j'ai regarder sur le store de xbox, qui n'est pas très clair.



Ok il y a moins de jeux avec l'abonnement (pas grave pour moi), mais c'est que veux savoir, c'est si on a bien le jeux en ligne avec?



Sans limite de temps.



Il y a une offre a 1€ pour 14 jour, apres c'est 12,99€ par mois.12,99€ c'est moins chère que les 17,99€ enfin l'ancien prix du game pass ultimate.



Donc pour moi ça pourrait être un bon compromis.



Je crois que on perd aussi le day one des jeux, mais bon si les jeux en question finisse par arriver dans le catalogue du game pass prenium, pas grave.



Merci