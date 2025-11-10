Hello la commu!Post très spécial aujourd'hui car T Master (mon acolyte dans les vidéos) sort son propre jeu Game Boy!En effet, voilà des mois qu'il travail sur le portage de deux jeux Blupi (un personnage de jeux-vidéo Suisse apparu fin 80, mascotte des ordinateurs Lausannois "SMAKY")Il à réussi à obtenir l'aval des ayants droits, et le jeu et désormais en précommande chez Homebrew Factory[url]https://www.homebrew-factory.com/game-boy/167-blupis-adventures-gb.html[/url]Toute l'histoire dans notre dernière vidéo :