Une license des 90s ressuscité sur Gameboy par mon pote
Hello la commu!

Post très spécial aujourd'hui car T Master (mon acolyte dans les vidéos) sort son propre jeu Game Boy!

En effet, voilà des mois qu'il travail sur le portage de deux jeux Blupi (un personnage de jeux-vidéo Suisse apparu fin 80, mascotte des ordinateurs Lausannois "SMAKY")

Il à réussi à obtenir l'aval des ayants droits, et le jeu et désormais en précommande chez Homebrew Factory

[url]https://www.homebrew-factory.com/game-boy/167-blupis-adventures-gb.html
[/url]

Toute l'histoire dans notre dernière vidéo :

    posted the 10/11/2025 at 06:53 AM by fdestroyer
