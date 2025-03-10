Quand vous êtes abonné au Game Pass vous avez généralement droit à une réduction de 10% sur les DLC.
Seulement, depuis quelques jours, cet avantage semble avoir disparu.
Par exemple la réduction sur les DLC de Call of Duty, Indiana Jones ou encore Forza Horizon n'appairait plus.
Un autre changement de la politique du Game Pass de Microsoft?
https://x.com/shinobi602/status/1974156058152350075
posted the 10/03/2025 at 06:40 PM by ouroboros4
Encore une fois, décision moyenne car c'est imposer des choses sans que ça nous intéresse forcément alors que la réduc était elle concrète.
Pas certain que cela plaise à beaucoup de monde
Oui c'est un gros "balek".
De toute façon c'est définitivement une époque de merde, et ça va être de pire en pire.
ils sont con ou quoi ? ca encourageait l'impulse buy , la personne va acheter les upgrade premium , les rewards j'ai jamais utilisé et grapiller point par point la flemme de fou
abonnement -> abominable -> aberrant -> abandonne
ab à céder...
inspiration de "Abe a... cédé"
commentaire sportif dans automoto dans les années 90 concernant le pilote moto Norifumi Abe, décédé malheureusement au Japon contre un camion comme Coluche)