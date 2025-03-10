profile
Game Pass : vers la fin des 10% sur les DLC?
Quand vous êtes abonné au Game Pass vous avez généralement droit à une réduction de 10% sur les DLC.
Seulement, depuis quelques jours, cet avantage semble avoir disparu.

Par exemple la réduction sur les DLC de Call of Duty, Indiana Jones ou encore Forza Horizon n'appairait plus.
Un autre changement de la politique du Game Pass de Microsoft?


https://x.com/shinobi602/status/1974156058152350075
    posted the 10/03/2025 at 06:40 PM by ouroboros4
    comments (11)
    shanks posted the 10/03/2025 at 06:41 PM
    Il n'a pas disparu mais transformé en cash back.
    Encore une fois, décision moyenne car c'est imposer des choses sans que ça nous intéresse forcément alors que la réduc était elle concrète.
    ouroboros4 posted the 10/03/2025 at 06:42 PM
    shanks Donc plus dispo dans tous les cas
    Pas certain que cela plaise à beaucoup de monde
    jenicris posted the 10/03/2025 at 06:42 PM
    shanks t'as vu la réponse de Microsoft pour la hausse de prix ?
    shanks posted the 10/03/2025 at 06:46 PM
    jenicris
    Oui c'est un gros "balek".
    De toute façon c'est définitivement une époque de merde, et ça va être de pire en pire.
    jenicris posted the 10/03/2025 at 06:47 PM
    shanks
    skuldleif posted the 10/03/2025 at 06:54 PM
    c'est pas ouf pour les upgrade premium qu'ils aiment bien vendre
    ils sont con ou quoi ? ca encourageait l'impulse buy , la personne va acheter les upgrade premium , les rewards j'ai jamais utilisé et grapiller point par point la flemme de fou
    jaysennnin posted the 10/03/2025 at 06:57 PM
    skuldleif pire encore les rewards ne sont pas dispo dans beaucoup de pays
    skuldleif posted the 10/03/2025 at 06:57 PM
    shanks mouep disons tu depense 30€ dans une upgrade tu recois combien? bah c'est simple 30*40points , soit 1,20€ (peut etre meme moins que ca) , alors que 10% ca représente 3€ et non 1€ , c'est un veritable downgrade
    solarr posted the 10/03/2025 at 07:00 PM
    Ca bouge tellement et c'est tellement compliqué d'y voir clair qu'il me faudrait un conseiller financier.

    keiku posted the 10/03/2025 at 07:21 PM
    solarr c'est simple comme ab(c)
    abonnement -> abominable -> aberrant -> abandonne
    solarr posted the 10/03/2025 at 07:27 PM
    keiku

    ab à céder...
    inspiration de "Abe a... cédé"

    commentaire sportif dans automoto dans les années 90 concernant le pilote moto Norifumi Abe, décédé malheureusement au Japon contre un camion comme Coluche)
