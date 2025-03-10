profile
TEST: MGS Delta (DR)


    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    iglooo, micheljackson, icebergbrulant
    posted the 10/03/2025 at 04:21 PM by marcelpatulacci
    comments (8)
    micheljackson posted the 10/03/2025 at 04:30 PM
    "les cheveux de The Boss qui deviennent toujours long après une semaine"
    ça sent le calvitié jaloux ça

    J'ai peur de le prendre à cause du gameplay vieillot et rigide moi
    marchand2sable posted the 10/03/2025 at 04:38 PM
    Je pense qu'ils auraient dû retoucher le jeu. Pas comme Resident Evil, avec tel boss ici ou tel personnage qui meurt là, etc., mais revoir totalement les zones de jeu dans la forêt, ainsi que l'IA.

    Par exemple, The End c'était incroyable à l’époque, parce qu’on ne connaissait pas les trois terrains ni comment le battre. Aujourd’hui, je sais comment le tuer en moins de cinq minutes…

    C’est ce qui m’a freiné dans mon achat. Il reste dans mon top 5 des JV, mais je le connais par cœur donc plein pot c'est niet.
    iglooo posted the 10/03/2025 at 04:44 PM
    Downgrade des boobs?
    C'était le meilleur passage du jeu
    marcelpatulacci posted the 10/03/2025 at 04:50 PM
    micheljackson honnêtement la touche moderne fait le job, la ou ça merde un peu, c'est sur les sélection d'armes et object mais sinon rien a redire, tu peut y allé. (et pis d'abord c'est toi qui cache ta calvitie avec ton chapeau, on connaît la vérité)

    marchand2sable si c'était officiellement un remake oui mais c'est "juste" un remaster de plus, les retouches moderne sont limite un miracle. A propos de l'IA : un moment j'ai immobilisé Volgin, je m'apprête a le shooté et cette conne d'Eva me fonce dessus avec la moto...
    micheljackson posted the 10/03/2025 at 05:08 PM
    marcelpatulacci
    C'est noté merci je vais tester
    mercure7 posted the 10/03/2025 at 05:19 PM
    "boucherie graphique" et aucun mot sur le frame rate calamiteux qui va avec
    marcelpatulacci posted the 10/03/2025 at 05:19 PM
    micheljackson
    hatefield posted the 10/03/2025 at 05:30 PM
    En vrai j'étais déçu à ma première partie, mais j'en ai fait une deuxième en difficile et là j'ai kiffé comme à l'époque.
