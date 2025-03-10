accueil
A fortiori je suis un gamer...a fortiori...voila.
TEST: MGS Delta (DR)
posted the 10/03/2025 at 04:21 PM by marcelpatulacci
marcelpatulacci
micheljackson
posted
the 10/03/2025 at 04:30 PM
"les cheveux de The Boss qui deviennent toujours long après une semaine"
ça sent le calvitié jaloux ça
J'ai peur de le prendre à cause du gameplay vieillot et rigide moi
marchand2sable
posted
the 10/03/2025 at 04:38 PM
Je pense qu'ils auraient dû retoucher le jeu. Pas comme Resident Evil, avec tel boss ici ou tel personnage qui meurt là, etc., mais revoir totalement les zones de jeu dans la forêt, ainsi que l'IA.
Par exemple, The End c'était incroyable à l’époque, parce qu’on ne connaissait pas les trois terrains ni comment le battre. Aujourd’hui, je sais comment le tuer en moins de cinq minutes…
C’est ce qui m’a freiné dans mon achat. Il reste dans mon top 5 des JV, mais je le connais par cœur donc plein pot c'est niet.
iglooo
posted
the 10/03/2025 at 04:44 PM
Downgrade
des
boobs
?
C'était le meilleur passage du jeu
marcelpatulacci
posted
the 10/03/2025 at 04:50 PM
micheljackson
honnêtement la touche moderne fait le job, la ou ça merde un peu, c'est sur les sélection d'armes et object mais sinon rien a redire, tu peut y allé. (et pis d'abord c'est toi qui cache ta calvitie avec ton chapeau, on connaît la vérité)
marchand2sable
si c'était officiellement un remake oui mais c'est "juste" un remaster de plus, les retouches moderne sont limite un miracle. A propos de l'IA : un moment j'ai immobilisé Volgin, je m'apprête a le shooté et cette conne d'Eva me fonce dessus avec la moto...
micheljackson
posted
the 10/03/2025 at 05:08 PM
marcelpatulacci
C'est noté merci je vais tester
mercure7
posted
the 10/03/2025 at 05:19 PM
"boucherie graphique" et aucun mot sur le frame rate calamiteux qui va avec
marcelpatulacci
posted
the 10/03/2025 at 05:19 PM
micheljackson
hatefield
posted
the 10/03/2025 at 05:30 PM
En vrai j'étais déçu à ma première partie, mais j'en ai fait une deuxième en difficile et là j'ai kiffé comme à l'époque.
