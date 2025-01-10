profile
Hades II
name : Hades II
platform : PC
editor : N.C
developer : Supergiant Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Switch - Switch 2
all
Avis | La réussite Hadès II


Avis publié par Natouche26 pour le site Gameforever.fr.

Pour lire l'avis sur le site source, et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/hades-ii-14749.php



Mélinoé, fille des ombres, ne se contente pas de reprendre le flambeau de Zagreus : elle le consume pour en faire jaillir sa propre lumière. Hadès II n’est pas une suite, c’est une renaissance.




Chaque run est une promesse de dépassement, chaque échec un rituel qui nourrit la rage et la maîtrise. Le jeu jongle entre incantations mystiques et affrontements viscéraux, entre choix tactiques et fulgurances poétiques.




Les dieux ne sont plus de simples alliés, mais des complices perfides qui sculptent vos victoires comme vos défaites. On avance, on tombe, on renaît, happé par cette fresque infernale où les graphismes vibrent comme des fresques antiques et où chaque dialogue a le goût d’une prophétie.




Ce n’est plus seulement un rogue-lite : c’est une tragédie vivante, un théâtre où l’on accepte de mourir mille fois pour goûter à une parcelle d’éternité. Hadès II captive, bouscule et enivre. On n’y joue pas, on s’y consume – et l’on en redemande encore.
Gameforever.fr - https://www.gameforever.fr/hades-ii-14749.php
    posted the 10/01/2025 at 03:20 PM by obi69
    comments (5)
    yukilin posted the 10/01/2025 at 03:55 PM
    Excellent jeu, encore meilleur que le premier
    vyse posted the 10/01/2025 at 03:57 PM
    De Loin meilleur que le premier ! Tous la partie entre les 2 runs est excellente ! Ce qui manque selon moi a returnal..où tu n'évolue strictement rien entre les runs
    mrvince posted the 10/01/2025 at 04:21 PM
    Je suis a un run de le "finir" j'ai "fini" le dessus. Je vais descendre battre chronos une dernière fois . Après y'a peut être un twist je ne sais pas...
    akinen posted the 10/01/2025 at 04:36 PM
    vyse c’est le skill qui évolue dans Returnal. C’est un gameplay arcade voulu
    shambala93 posted the 10/01/2025 at 04:48 PM
    vyse
    Normal l’un est plutôt un roguelike et l’autre un roguelite
