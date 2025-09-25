

Si vous commencez à être un peu vieux comme moi, vous avez sans doute connu (souvent à regret) l'éditeur ATARI.Du temps de la 16 bits, l'éditeur français achetait des licences prestigieuses à tout va (Tintin, Lucky Lucke, Astérix, Spirou...) pour des résultats souvent médiocres.Plus discret, mais avec le même principe de fonctionnement, tel un héritier philosophique, le concurrent Microids a su, quant à lui et avec plusieurs décennies d'activités, alterner entre de rares mais franches réussites (Syberia I et II, Still Life ou encore plus récemment le remake de Little Big Adventure...) mais aussi, et surtout, de véritables naufrages (Blacksad, Goldorak, Cobra, Flashback 2, Syberia 3...). Je ne porte donc que très moyennement cet éditeur dans mon coeur et son habitude de fermer des studios dès la sortie d'un jeu n'y a pas aidé non plus.En 2024, on pouvait donc se méfier du retour des Fourmis, nouvelle adaptation du célèbre 1er roman à succès de Bernard Weber et qui avait déjà bénéficié d'une adaptation (réussie) sur PC en 2000.C'était cependant sans compter sur le compter sur le talent de Tower studio français situé à la Rochelle, qui livre ici non seulement un jeu d'une qualité complètement inattendue pour un jeu estampillé Microids, mais aussi et surtout, l'un des jeux de l'année 2024. Rien que ça.A l'heure où j'écris ces lignes et malgré un succès aussi bien critique que commercial, Tower Studios n'est plus. La faute à Microids, qui, comme à son habitude, leur a coupé les vivres (après avoir aussi lâché le studio de Little Big Adventure, qui était pourtant leur 2ème plus gros succès de l'année...).J'arrive donc après la bataille et je m'en veux.Néanmoins, je souhaite donc rendre hommage (et à regret) à feu Tower studio, dont je découvre ici le travail absolument exceptionnel et qui mérite, selon moi, toute la considération des joueurs, même pour ceux qui ne sont pas des aficionados des jeux de stratégie.Récit.Pour ceux qui ne connaitraient peut-être pas, "Les Fourmis" est un roman de Bernard Werber, dans lequel nous suivons 2 groupes de personnages, dans des récits et des échelles complètement différentes.D'un côté, nous suivons les aventures d'un groupe humain avec de mystérieuses disparitions et un secret tournant autour du monde des Fourmis. Cette partie du roman n''étant pas abordé dans le jeu, il est donc inutile que j'en parle davantage.De l'autre côté, et ce sera le centre de cette adaptation et de ce test, nous suivons les aventures de la 103 683ème : une fourmi guerrière rousse, faisant partie de la cité fourmi de Bel-o-Kan. Cette cité fait partie d'une fédération entre plusieurs cités états.elle est reconnue par toutes ses sœurs pour son intelligence, son courage et ses talents de meneuse, ce qui en fait l'agent de 1er plan de la Reine Chli-Pou-Ni.Pour accomplir ses différentes missions, elle sera accompagnée de ses très nombreuses sœurs, dont la 327ème, une fourmi mâle qui fait un temps office de personnage principal au début du roman.327ème et 103 683 sont les deux héroïnes du roman les fourmis.Ensemble, elle devront lutter pour la protection de Bel-o-Kan, combattre les cohortes des Termites (leur grand ennemi) mais aussi faire face à de nouvelles menaces, comme les fourmis noires, ou bien encore les mystérieuses créatures du Bout du Monde.Dans ce jeu, vous dirigez cependant et exclusivement 103 683ème, mais pas d'inquiétude pour les fans du livre : vous croiserez de nombreuses fourmis du roman, dont plusieurs reines et bien évidemment, 327ème.Sortie il y a près d'un quart de siècle, la 1ère adaptation des Fourmis, déjà sous label Microïds, était à la fois un jeu de stratégie avec des phases de batailles, mais aussi de gestion, avec le développement de Bel-O-Kan et de la cité de la Reine Chli-Pou-Ni.Près de 25 ans plus tard, cette nouvelle adaptation, toujours pour le compte de Microïds, mais confiée à la réalisation de Tower Studios, se situe après le 1er jeu, scénaristiquement parlant : la cité de bel-o kan est désormais prospère, et pilote la fédération de 5 grandes cités fourmis, dont les Reines sont toute issues de la même Mère, Chli-Pou-Ni.Pour autant, la parenté avec le 1er jeu s'arrête là, car Tower Studio va faire le choix de repenser complètement le gameplay, délaissant ainsi les phases de gestion souterraines de la fourmilière de Bel-o-Kan proposé dans le jeu des années 2000, au profit d'unproposant à la fois bataille stratégique, niveaux de plateformes et d'exploration, mais aussi de la Tower Defense, avec même un chouilla d'infiltration. Tout un programme.chacun d'entre eux amène la 103 683ème à rejoindre l'une des cités de la fédération, à la fois en tant qu'émissaire, mais aussi de conseillère tactique et stratégique.Chaque cité fera œuvre de Hub central, à partir duquel vous partirez en mission en parlant à différentes fourmis de chaque cité.Si la stratégie occupe une face prépondérante dans, d'autres types de phases de jeu sont également disponibles, apportant ainsi une respiration bienvenue à l'expérience globale.Fort de ses capacités d'acrobate (103 383ème peut courrier, marcher sur touts les surface et dans tous les sens, ou même faire des sauts impressionnants), notre fourmi pourra ainsi explorer des grottes à la recherche d'artefact humains, chasser des lucioles pour leur merveilleux mucus, ou encore des zones ennemies pour marquer des positions à prendre pour de futures batailles.sur les déplacements de 103 683ème, sur sa capacité à marcher sur des surfaces extrêmement irrégulières et terriblement réalistes et apporter une proposition rarement vu dans un jeu vidéo.Tourner autour des feuilles d'une plante, grimper sur des tiges qui semblent grandes comme des grattes ciel, plonger sur des nénufars tout en évitant le plus terrible des ennemis : l'eau.Les sensations, souvent renversantes, rappellent cet étourdissement vécu dans, à tourner autour de petites planètes, ou encore, ou marcher sur des murs ou au plafond bouleversaient complètement nos repères.Vous croiserez des bouteilles géantes en plastiques, des coccinelles voraces, des guêpes belliqueuses ou bien encore de terribles araignées voraces (pour les arachnophobes, il est possible de supprimer les araignées du jeu via les options).Et je ne parle même pas de ces montagnes géantes, qui se déplacent avec fracas : les voitures.Si ces phases sont plutôt, elles n'en demeurent pas moins plaisantes, et servies par un formidable travail de level design, alliant photoréalisme du relief (sol forestier, branches, plantes, cailloux enchevêtrées) et maitrise de son gameplay.Jamais vous ne rencontrerez de problèmes de collisions et/ou de caméras. Et quand on voit l'étendue et la complexité du relief, on a qu'une chose à dire :Pour se faire, vous vous lancerez dans des niveaux de très grandes tailles, aux reliefs et aux dispositions variés, prenant contrôle de la zone, menant bataille à la fois contre la faune locale (termites, coccinelles, mantes religieuses...) ou bien contre les cités fourmis ennemies.vous disposez ou devez conquérir sur la carte d'un ou plusieurs nids.Chaque nid dispose de son propre outil de production économique (bois ou nourriture, au choix), de son propre système de défense possible (artilleuse, gardiennes, barrière en bois...) , de son propre système de chambre (phéromones de pouvoir outils de détection) limité en nombre ou d'évolution technologique (sous la forme de 3 rangs de progression).Chaque nid et ses composantes peut ainsi apporter sa contribution au bénéfice de l'ensemble du réseau. Chaque nid sert aussi de pouponnière possible pour une cohorte (dans la limite de 7 cohortes maximum par bataille, et ce, sous conditions.Chaque nid a ainsi une grande importance car il produit à la fois les ressources vitales nécessaires du développement (le bois et la nourriture) mais protège aussi en son sein les technologies pouvoirs de votre tout : perdre un nid, c'est perdre vos capacités de productions, vos systèmes de détections ou de cartographies, voir même l'une de vos cohortes. Cela peut complètement changer le cours de la bataille et son rapport de force.(oranges) sont fortes face aux ouvrières et redoutables pour attaquer les faunes locales ou prendre d'assaut les nids ennemis. Leurs têtes, de taille exagérée et leurs mandibules tranchantes comme des rasoirs, en font des ennemis dangereux. Elles sont le cauchemar des fourmis ouvrières, bien plus petites et faibles.(vertes) sont redoutables au combat à distance : forte d'un abdomen rempli d'acide, elles peuvent attaquer à longue distance et détruire des cohortes ennemies en le ravageant. Elles sont le cauchemar des fourmis guerrières.- Enfin(bleu) sont petites, lentes, mais très polyvalentes et dotées de la capacité unique de récolteuse : elles peuvent ainsi accélérer grandement la production de bois, en désossant des pommes de pain, ou faire grimper en flèche le stock de nourriture, en dévorant des fruits ou autres aliments trouvés sur la carte.En pleine bataille, elles sont l'avantage sur les artilleuses en passant sous leurs tirs acides.sont fortes facemais faibles face auxsont fortes facemais faibles facesont fortes face, mais faibles faceIl faut avouer que le tuto du jeu survole un peu rapidement ce principe de code couleur et il est impossible d'y revenir dans rejouer un chapitre : c'est donc par la pratique de la bataille que l'on va surtout le mémoriser.A noter aussi qu'au gré de vos évolutions technologiques dans les nids, vous pourrez monter la puissance de vos cohortes et ce, jusqu'à 3 rangs / niveaux., mais aussi d'avoir suffisamment de nourriture. Une fois atteinte, vous pourrez soit créer directement votre cohorte au rang atteint, ou faire évoluer votre cohorte actuelle vers le rang supérieur.faire évoluer votre cohorte en pleine bataille la fera disparaitre temporairement de la bataille, le temps pour leur pouponnière de les faire évoluer. Alors que gaffe de ne pas se retrouver sans unités disponibles en plein combat !, Tower Studio inclut 2 autres couleurs/cohortes, qui ne sont pas concernées par ce rapport d'équilibre entre les 3 couleurs de base.Les unités rouges sont des unités lourdes, bien plus gourmandes en ressources et limitées à une cohorte par batailleIl en existe 3 races :- les, véritables tanks sur pattes et résistants à tous les types de cohortes de base.- Les: insensibles à l'acide des artilleuses, mais moins résistants que les géotrupes face aux fourmis de combats au solhyper rapides, constamment en vol, ils peuvent attaquer les fourmis guerrières et ouvrières du ciel et sans subir le moindre dégât. Elles sont, en revanche, faibles face à l'acide des artilleuses et incapables de se poser au sol pour prendre un nid ennemi d'assaut.5ème et dernière couleur : [b]le gris (soutien)[/b]Pas très utile je trouve, mais elles ont le mérite d'être là. Il existe 2 races de soutien.ils ne combattent pas mais se mêlent à la bataille en apportant un boost de vitesse aux autres unités. Pratique quand le niveau est énorme et qu'il y a de longues distances à parcourir rapidement.un seul possible par bataille. Gigantesque, lent mais sa bave apporte aux troupes un bouclier équivalent à 30% de dégâts.A noter que, chose rare pour un STR, Les fourmis est parfaitement pensé "console", y compris sur PC. [b]En effet, ici, point de curseur de souris : c'est la 103 683ème qui fera office de point de repère.[/b]C'est elle qui est au centre des déplacements de caméras, et c'est elle qui sert de mire pour sélectionner les menus, présents en anneau (façon Secret of Mana, avec différents couleurs) au dessus de chaque nid.Comme le jeu est pensé, cela équilibre bien les choses.Et reconnaissons que les menus sont très visibles grâce à leur code couleur clair, même si les dessins, superposées au jeu façon réalité augmenté, sont parfois cachés par les éléments à l'écran.Dans les Fourmis, la guerre est à la fois le fruit d'une anticipation des positions stratégiques, mais aussi l'art de déployer avec rapidité et efficacité ses troupes sur le champ de bataille.Au joueur de mettre chaque type de cohorte qui lui donnera l'avantage dans son code couleur face à une ou plusieurs troupes ennemis.Chaque prise de position d'un nid peut couper les troupes d'approvisionnement ou les pouvoirs à disposition dans un sens ou dans l'autre. [b]Il faut donc attaquer ou défendre très rapidement[/b] et les pouvoirs de vitesse, d'empoisonnement ou de rage ne sont pas de trop tant l'équilibre est parfois tendu et tant les distances des champs de batailles peuvent vous jouer des tours.J'aperçois au loin quelque chose sous cette arche...Chaque chapitre contient les différents types de missions susnommés : exploration, bataille Tower Defense, infiltration. Elles ne sont en revanche pas tout à réussir pour pouvoir accéder au chapitre suivant.Chaque chapitre dispose de façon optionnelle d'un mission (très) hard : j'ai passé plus de 20 h juste sur l'une d'entre elles. C'était âpre, décourageant, mais aussi jouissif lorsque la bataille fut gagnée. Il faut dire qu'au lieu d'aller détruire les nids ennemis principaux, je tenais absolument à rader toute la carte !Raconter la partie "fourmi" du roman est un peu compliqué. Pour accompagner le déroulement du scénario,: des traces chimiques laissées par les fourmis qui feront apparaitre les scènes principales des chapitres insectoïdes du livre.. Le 4ème chapitre va par exemple vous apporter presque une dizaine de phéromones mémoires en moins de 5 minutes, faisant ainsi des bonds en avant géant sur de centaines de pages du livre et, en quelques instants dans le jeu.Si l'éditeur français à l'habitude de proposer des jeux à base de Unity et de budgets coupés à la serpe, les Fourmis bénéficient ici d'une réalisation de très haute volée, sous Unreal Engine 5, et avec une maitrise qui laisse pantois.Les environnements sont incroyablement complexes dans leur modélisation et la qualité photo réaliste de leurs textures, avec des éclairages incroyables et une animation sans faille, servie dans un 60 fps jamais pris à défaut ; aucun clipping d'aucune sorte, aucun bug, des temps de chargements inexistants : [b]Tower Studio livre ici non seulement une parfait exemple de maitrise technique, mais aussi l'un des plus beaux jeux de la génération, tout simplement.[/b]En plus de son aventure principale, Les Fourmis disposent d'un mode "Escarmouche" ainsi qu'un multijoueur en ligne etJe n'ai malheureusement pas testé ces modes à l'heure où j'écris ces lignes. A voir pour une future mise à jour de ce test.En dépit ou grâce à Microids, Tower Studio livre ici un jeu de stratégie d'une qualité remarquable, pensé pour tous les publics et toutes les plateformes, avec un soin, une maitrise et un niveau de détail qui mérite l'admiration., et le découvrir (trop tardivement) en 2025 après la fermeture du studio ne peut que m'apporter qu'amertume et rage face à un Microïds dont j'ai cessé de chercher à comprendre les décisions depuis longtemps..., je ne peux que vous inviter à sortir de vos habitudes de jeux et de vous y essayer, tant l'expérience s'avère aussi prenante que rafraichissante. Bravo Tower Studios et merci !pour aller plus loin