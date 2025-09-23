Bonne nouvelle pour les chasseurs de Pokémon shiny.A partir du 26 septembre et jusqu'au 15 octobre, Micromania distribuera des codes pour recevoir les Pokémon Miraidon et Koraidon shiny sur Ecarlate et Violet.Le(gros) soucis c'est que pour éviter les abus, il faudra se présenter en magasin avec la console et les jeux dessus(avec les icônes sur le menu Home de la console).Pas sympa pour ceux qui n'ont pas un Micromania près de chez eux....