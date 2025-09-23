Bonne nouvelle pour les chasseurs de Pokémon shiny.
A partir du 26 septembre et jusqu'au 15 octobre, Micromania distribuera des codes pour recevoir les Pokémon Miraidon et Koraidon shiny sur Ecarlate et Violet.
Le(gros) soucis c'est que pour éviter les abus, il faudra se présenter en magasin avec la console et les jeux dessus(avec les icônes sur le menu Home de la console).
Pas sympa pour ceux qui n'ont pas un Micromania près de chez eux....
posted the 09/23/2025 at 10:21 AM by ouroboros4
Micromania te fait te déplacer pour quelque chose de gratuit alors qu'en temps normal tu je serais pas venu.
Et surtout que tu achètes quelque chose en même temps.
Cette méthode de distribution est hors du temps... Balancez un code à tout le monde sur twitter et fin de l'histoire... Ou alors organisez un défi/concours dans le jeu pour que l'obtention soit vraiment difficile et méritée.
D'ailleurs au passage pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle, le quatuor du trésors du fléau version chromatique est disponible via l'option cadeau mystère de Pokémon EV. Ils seront dispo jusqu'à la fin du mois.