Pokemon Ecarlate et Violet
name : Pokemon Ecarlate et Violet
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
ouroboros4
ouroboros4
ouroboros4 > blog
Distribution de Miraidon et Koraidon shiny chez Micromania(ça plaira pas à tout le monde)
Bonne nouvelle pour les chasseurs de Pokémon shiny.
A partir du 26 septembre et jusqu'au 15 octobre, Micromania distribuera des codes pour recevoir les Pokémon Miraidon et Koraidon shiny sur Ecarlate et Violet.

Le(gros) soucis c'est que pour éviter les abus, il faudra se présenter en magasin avec la console et les jeux dessus(avec les icônes sur le menu Home de la console).

Pas sympa pour ceux qui n'ont pas un Micromania près de chez eux....



    posted the 09/23/2025 at 10:21 AM by ouroboros4
    comments (7)
    olex posted the 09/23/2025 at 10:25 AM
    Tellement bien pour se faire voler la console et les jeux au demeurant.
    sonilka posted the 09/23/2025 at 10:32 AM
    Ca faisait longtemps qu'on y avait pas eu droit. Pas compris pourquoi soudainement ils décident de relancer cette méthode. Surtout si désormais il faut se pointer avec la console.
    ouroboros4 posted the 09/23/2025 at 10:36 AM
    sonilka c'est du marketing
    Micromania te fait te déplacer pour quelque chose de gratuit alors qu'en temps normal tu je serais pas venu.
    Et surtout que tu achètes quelque chose en même temps.
    archesstat posted the 09/23/2025 at 10:52 AM
    Si il y a une solution pour la Belgique je suis preneur.
    pharrell posted the 09/23/2025 at 11:49 AM
    Ils vont bien finir par le filer dans Pokémon GO...

    Cette méthode de distribution est hors du temps... Balancez un code à tout le monde sur twitter et fin de l'histoire... Ou alors organisez un défi/concours dans le jeu pour que l'obtention soit vraiment difficile et méritée.
    sonilka posted the 09/23/2025 at 11:52 AM
    ouroboros4 à l'époque quand toutes les distributions passaient par la, j'ai jamais rien acheté. Je venais juste récupérer 3/4 codes pour les distribuer et basta. TCPi avait abandonné ce format de distribution depuis la 8G, bizarre de revenir dessus aujourd'hui.

    D'ailleurs au passage pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle, le quatuor du trésors du fléau version chromatique est disponible via l'option cadeau mystère de Pokémon EV. Ils seront dispo jusqu'à la fin du mois.
    shambala93 posted the 09/23/2025 at 12:30 PM
    Et on ne peut pas avoir les deux ?
